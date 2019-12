Een persoonlijk kerstmenu in een handomdraai

Vrije dagen met familie en vrienden, kerstfilms, feestelijke outfits, cadeautjes en heel veel lekker eten: de meeste mensen verheugen zich al maanden op de kerstdagen. Maar die magische tijd aan het einde van het jaar kan ook stress opleveren, zeker voor degenen die gaan koken. Alles moet perfect, terwijl op het moment suprême blijkt dat de feestdagen helemaal niet draaien om ‘perfect’ maar om ‘gezellig’. Makkelijk gezegd misschien, maar het is waar.

Verhoog de feestvreugde

De hamvraag moet dus eigenlijk zijn: hoe zorg je ervoor dat je het jezelf makkelijk maakt, zodat ook jij kunt genieten van de kerstdis? “Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn om iets moois en lekkers op tafel te zetten”, vertelt Joyce Bierman van Allerhande, het magazine van Albert Heijn. “Bij Albert Heijn weten we inmiddels wat de Nederlander graag eet met kerst. Op basis daarvan zijn dit jaar 21 favorieten samengesteld waarmee je een compleet kerstmenu kunt maken op de manier die bij jou past. Voor elk kookniveau, elk budget en elke smaak.”

Voor, hoofd of na? Vlees, vis, of vega? Heel traditioneel of een klassieker met een twist? Het is allemaal voor je bedacht en toch heb je alle keuzevrijheid. Of je het nu ter plekke in de winkel doet met de receptenkaarten of via de app van Albert Heijn; je kunt een compleet persoonlijk kerstmenu samenstellen waarbij je kiest uit de populairste kerstgerechten van Nederland.

Heb je je online of in de winkel laten inspireren en is je kerstmenu van A tot Z bedacht? Je kunt via de app van Albert Heijn de gangen onderling verdelen als iedereen iets maakt of gewoon alvast het menu delen ter verhoging van de feestvreugde. Je kunt de persoonlijke menukaart ook uitprinten voor je gasten, dat staat leuk op de kersttafel.

Zelf maken of meer gemak?

Je kunt met kerst alles zelf maken, maar ook kiezen voor meer gemak. Zo kun je gerechten kopen die al helemaal voor je zijn bereid of een combinatie maken. Koop een kant-en-klaar hoofdgerecht en maak het voor- en nagerecht zelf op basis van een van de heerlijke recepten. Of andersom.

Een voorbeeld: stoofpeertjes, een klassiek bijgerecht én een echte kerstfavoriet. Bij Albert Heijn koop je een kant-en-klare versie van stoofpeertjes op siroop met kaneel, die je alleen nog even hoeft op te warmen (of koud eet). Aan deze speciale versie van AH Excellent met ovenklare peertjes is een zwarte-bessencompote toegevoegd.

Ook een optie: een verspakket waarin alles zit wat je nodig hebt om de peertjes zelf te bereiden. Of koop alle ingrediënten los en ga aan de slag met het Allerhande-recept. Je kunt het helemaal doen op de manier die bij jou past!

Tips!

Bepaal ruim van tevoren het menu. Niet te veel twijfelen of veranderen, gewoon doen. Jij bent dit keer de kok, dus jij bepaalt. Houd rekening met de wensen van je gasten. Zorg bijvoorbeeld dat je weet of er mensen zijn die vegetarisch eten of bijvoorbeeld een allergie hebben. Maak op tijd een boodschappenlijstje. Het geeft rust als je vast weet wat je allemaal nodig hebt om een topdiner te maken. Begin niet te laat met het inslaan van producten. Supermarkten houden natuurlijk rekening met de feestdagen door te zorgen voor een flinke voorraad, maar soms is het even zoeken naar heel specifieke ingrediënten. En je wil niet op het laatste moment misgrijpen. Kun je vooraf al iets maken en het goed bewaren in (koel)kast of vriezer? Doen! Het scheelt gedoe op de dag zelf als er een deel klaar is. Ga proefkoken. Zeker als je gerechten maakt die je niet dagelijks kookt, kan er nog weleens iets misgaan. Dat is normaal niet zo erg, maar wel als de hele familie aan je feestelijk gedekte tafel zit te wachten. Je hoeft van een vijfgangendiner niet op 1 avond elk gerecht te maken, maar probeer vast een keer het voorgerecht uit en een volgende keer het toetje. Gaat er onverhoopt toch iets mis op de dag zelf? Gerecht aangebrand of een ingrediënt vergeten? Veel supermarkten zijn open tijdens de feestdagen, dus in geval van nood kun je toch nog even een snel bezoekje brengen aan de winkel. Een echte chef-kok blijft in de keuken terwijl zijn gasten genieten van hun maaltijd. Maar dat wil je thuis met kerst natuurlijk niet. Zorg dat je op de dag zelf op tijd begint en schakel hulptroepen in, zodat je ook genoeg tijd hebt om jezelf in kerstoutfit te hijsen en je kunt genieten van het feestdiner.

