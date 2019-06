Zo kom je cool de zomer door als man

Jezelf prettig voelen in de kleding die je draagt is vanzelfsprekend van belang, maar wie toe is aan iets nieuws, iets anders, iets om letterlijk en figuurlijk ‘cool’ mee over straat te gaan tijdens de warme zomermaanden, kan wellicht eens kijken naar de verschillende kledingstijlen die er zijn. Klassiek of trendy? Casual of minimalistisch? Of gewoon een combinatie waarvan jij vindt dat het goed bij je past? Een afwisselende stijl kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld door klassiek naar kantoor te gaan, trendy naar een feest, minimalistisch naar een theatervoorstelling en casual als je met vrienden of familie iets gezelligs gaat doen. Kortom, per gelegenheid kun je jezelf een geheel eigen stijl aanmeten.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 63% van de Europese man zijn individuele stijl redelijk tot zeer belangrijk vindt, waar slechts 18% van dezelfde groep mannen aangeeft niet bewust één bepaalde stijl aan te houden bij het kiezen van kleding. Klassiek, sportief, extravagant of minimalistisch; je kunt jouw voorkeuren goed plaatsen in een van deze stijlen waarmee je cool de zomer doorkomt. Mocht je hier nou moeite mee hebben, dan schiet Zalando je te hulp! Op deze website kun je namelijk terecht voor de smaakmakers van dit moment en kun je direct de outfit aanschaffen waar jij je in herkent.

Blauwe jeans heeft de voorkeur

De cijfers liegen er niet om, zo blijkt uit een enquête onder 3600 mannen. Vergeleken met onze ooster- en zuiderburen, staat de Nederlandse man met 71% bovenaan als het gaat om affiniteit met winkelen! In het shopgedrag is daarbij duidelijk aan te tonen dat er voorkeur is voor bepaalde items. Waaronder de jeans, wat bij 53% van de mannen als favoriet kledingstuk naar voren komt. Ook de kleur blauw doet het goed bij 48% van deze groep, maar dat bepaalt natuurlijk nog niet de stijl die bij jou past. Dus, wat te doen? Op basis van de laatste trends heeft Zalando voor jou de keuze zo makkelijk mogelijk gemaakt.

Een greep uit het assortiment

Misschien heb je zelf wel de natuurlijke aanleg om de juiste kleding bij elkaar te zoeken en is dit juist jouw eigen stijl. Ongeacht waar je naar op zoek bent, of hoeveel waarde je hecht aan het kopen van kleding, bij Zalando heb je in ieder geval de beschikking over het grootste online mode-assortiment