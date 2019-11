Hetzelfde woongenot, maar minder betalen? Dat kan!

Voor wie maandelijks wat minder vaste woonlasten wil, zijn kleiner of in een goedkopere buurt gaan wonen natuurlijk voor de hand liggende opties. Maar verhuizen is lang niet altijd noodzakelijk, zo weten nu ook Annette de Waal (52) en haar man Jaques (55).

Voor het koppel begonnen de twijfels over hun woning toen de kinderen het huis hadden verlaten. “We wonen erg fijn in het centrum van Haarlem. Maar hadden we nou nog wel al die ruimte nodig nu we nog maar met z’n tweetjes waren? We stonden in dubio. We wilden eigenlijk niet verhuizen, maar vonden de maandlasten toch wel wat hoog. Zeker omdat we gewoon kamers overhadden ineens.”

Van een kennis kreeg Annette de tip om de woning te laten taxeren door een NVM-taxateur. Mocht je eventueel willen verhuizen, krijg je op die manier een idee van de (over)waarde van de woning en wordt het inzichtelijk wat je te besteden hebt bij de aankoop van een nieuw huis. Ook kan een taxateur handig zijn als je de verduurzaming of verbouwing van je huis wil laten meefinancieren.

Lagere maandlasten

Een andere optie is dat je gewoon blijft wonen in hetzelfde huis, maar dat de woning veel meer waard is geworden dan het bedrag waarvoor de hypotheek is afgesloten. De hypotheekverstrekker is in dat geval vaak bereid de maandlasten te verlagen.

Dat komt doordat de hypotheekverstrekker minder risico loopt dat de hypotheekschuld niet wordt terugbetaald. Er kunnen omstandigheden ontstaan dat de koper de maandelijkse lasten niet meer kan betalen. De hypotheekverstrekker blijft dan met de restschuld zitten. Als de woning echter in waarde is gestegen, levert een gedwongen verkoop eerder genoeg op om die schuld te voldoen.

“Wij hadden zelf niet aan zo’n taxateur gedacht”, geeft Annette toe. “Wij dachten dat je die alleen inschakelt als je je huis wil verkopen en zover waren wij gewoon nog niet.”

Het bleek een positieve verassing. De woning in het populaire Haarlem werd flink hoger getaxeerd dan waarvoor Annette en Jaques het hadden gekocht. En dus werden de maandlasten aangepast. “We zijn lekker in ons eigen huis blijven wonen in onze geliefde buurt, maar betalen wel minder.”

Een taxateur wordt vaak over het hoofd gezien. En dat is zonde, want de situatie van Annette en haar echtgenoot staat zeker niet op zichzelf. En minder betalen voor hetzelfde woongenot, wie wil dat nou niet?

Op de website van de NVM is een apart hoofdstuk gewijd aan het taxeren van de woning.