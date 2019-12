In Andalusië beleef je echt een zalig kerstfeest

Niet alleen de temperatuur is deze tijd van het jaar nog erg aangenaam in Andalusië, ook de hoeveelheid aan kerststallen, muzikale shows, kerstmarkten en het brede gastronomisch aanbod zijn hartverwarmend.

Andalusië is de ideale bestemming om het meeste uit Kerstmis te halen. Deze regio, met Sevilla als prachtige hoofdstad, kenmerkt zich door die typische Spaanse gezelligheid, culturele hoogstandjes en overheerlijk eten en drinken. Kortom; het is er ultiem genieten.

Lekker dolen door straatjes, een strandwandeling maken of een terrasje pakken; het is nog eens iets anders dan de druilerige dagen in eigen land zien door te komen.

Vanzelfsprekend is een bezoek aan de hoofdstad van Andalusië een aanrader, maar de door velen nog onontdekte parel Estepa is tevens een must-see. Zeker wat de gastronomie betreft is deze stad de reis meer dan waard. Estepa staat bekend om zijn kerstsnoep, zoals chocolade, kokosballetjes en wijndonuts. Het is allemaal te proeven in een van de vele winkeltjes die her en der verspreid door de stad staan.

Bepaald snoepgoed wordt nog gemaakt door de nonnen in de kloosters, waar Andalusië er zoveel van kent. Deze snoepjes zijn authentieke delicatessen en de feestdagen zijn een uitstekende gelegenheid om onder andere marsepein, gekarameliseerde amandelen of de gekleurde marquises te proberen.

De keuken

De Andalusische keuken is een goede weerspiegeling van wat de regio ook zo kenmerkt: de veelzijdigheid ervan. Je kunt er oneindig veel smaken proeven. De keuken van de zuidelijkste regio van Spanje wordt zonder twijfel bepaald door het uitstekende klimaat, de vele zonuren en de nabijheid van de zee. De door regen gevoede gewassen, het vee, de visserij en vooral olijfolie, maken culinair Andalusië een genot voor de meest veeleisende fijnproevers.

De Andalusische keuken is het resultaat van de combinatie van de Arabische keuken, de traditionele mediterrane cultuur van olijf- en wijnstokken en producten en kruiden uit Amerika. Het is als het ware een combinatie van een oud en nieuw receptenboek, met gezouten vis van de Feniciërs, olijfolie en de verscheidenheid aan groenten van de Romeinen, de noten van de Arabieren, stoofpotjes en producten uit Amerika. Alle ingrediënten dus voor een zalig kerstfeest.

Wijn met veel alcohol

Ook voor de wijnen zit je goed in Andalusië. Andalusiërs zijn ware levensgenieters die houden van lekker eten. Daar drinken ze natuurlijk het liefst een goed glas regionale wijn bij. Momenteel worden er in vrijwel alle provincies van Andalusië wel druiven verbouwd, waardoor de regio uit meer dan 40.000 hectare wijngaard bestaat.

De meeste Andalusische wijnen worden geëxporteerd naar Europa, vooral naar Engeland omdat zij daar een grote voorliefde voor sherry en zoete wijnen uit Málaga hebben. De Britten zijn verknocht aan de sherry uit Andalusië en zij zijn daardoor de belangrijkste internationale klanten. Let overigens wel op: Andalusische wijnen staan bekend om hun hoge alcoholgehalte.

Neem bij zo’n wijntje eens een plakje Iberische ham, of 'pata negra', die vooral wordt geproduceerd in de provincie Huelva. Deze naam is beschermd en dus mag lang niet iedere ham deze eretitel dragen.

Op dezelfde manier zijn de kazen van Andalusië van grote waarde. Evenals het gebak, de wijnen en de ham, is kaas een van de belangrijkste gastronomische bijdragen van Andalusië.

Tegenwoordig tonen Andalusische restaurants – waarvan enkele door de nieuwste editie van de prestigieuze Michelin-gids zijn erkend - aan dat deze Spaanse regio een van de meest aantrekkelijke bestemmingen voor gastronomisch toerisme is.

Een smakelijk kerstfeest dus!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Andalusië.