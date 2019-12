‘Kerst vieren in de supermarkt is supergezellig!’

“Ik heb het nooit een probleem gevonden om met kerst te werken”, vertelt Jill Esajas (24), die al sinds haar zestiende bij Albert Heijn werkt en nu Teamleider Verkoopafhandeling (kassateam) is bij het Amsterdamse filiaal Bijlmerplein. Ze heeft in die acht jaar meermaals gewerkt op eerste of tweede kerstdag. “Ik vind kerst een van de leukste perioden om te werken. De mensen die komen winkelen, zijn vriendelijker. En ook de medewerkers zijn in een leukere mood. Je zou denken dat het niet zo druk is, maar op eerste kerstdag willen toch nog heel veel mensen last-minute de laatste inkopen doen. Ze denken allemaal dat het handig is om vroeg te gaan, waardoor het meteen al druk is. Onderling is het ook supergezellig. Kassamedewerkers mogen feestelijker kleding dragen in de kleuren zwart, rood of groen. In de kantine staat een feeststol en er liggen kerstkoekjes. Je voelt echt overal de kerstsfeer, dat is zo leuk. En dan na het werk lekker thuis gourmetten met de familie!”

Kerstlunch

“We zijn pas dit jaar voor het eerst beide dagen open, maar ik heb voorheen al wel eens op tweede kerstdag gewerkt. Erg? Nee hoor, want het is bij ons thuis toch een vrije inloop omdat we allemaal - kinderen en partners - gescheiden ouders hebben”, zegt Sasha Koevoets (21), die als medewerker verkoop in de Bakkerij en de Markthal bij Albert Heijn Crogtdijk in Breda staat. Hij werkt zesenhalf jaar bij Albert Heijn. “Ik vind het gezellig om te werken met kerst. De mensen die in de winkel komen, zijn in een betere bui dan normaal, en voor ons is er een kerstlunch. Sowieso wordt in onze winkel veel aandacht besteed aan kerst. Zo hebben we al eens een kerstbrunch voor bejaarden uit de buurt georganiseerd en maken medewerkers met muzikaal talent ook dit jaar weer kerstmuziek. Zelf ga ik traditioneel gourmetten met kerst en als dessert maak ik de pistache meringuetaart met frambozen.”

Zelfs op vrije dag heen

Pamela Held (36) begon als vijftienjarige in de vulploeg bij Albert Heijn en is sindsdien niet meer weggegaan. Ze werkt intussen alweer twaalf jaar als supermarktmanager, momenteel in het filiaal Bijlmerplein in Amsterdam. “In dit grote filiaal is het wel nodig dat er in de kerstperiode elke dag een manager aanwezig is. We hebben een groot assortiment, dus mensen komen bij ons om uit te pakken met de boodschappen. In deze dagen voor kerst is het echt heel druk, ik vind het helemaal niet erg om dan langer te werken. De mensen die op eerste en tweede kerstdag in ons filiaal werken, krijgen een kerstlunch aangeboden. Omdat ik er tot en met 24 december elke dag ben, zijn de kerstdagen zelf voor mij vrije dagen en neemt een assistent-manager waar. Toch ga ik vaak nog wel even langs, want ik kan het niet laten om de sfeer te proeven. Thuis eet ik met kerst gebraden kalkoen en als toetje mag de diepvries chocolade bombe niet ontbreken, heerlijk!”

Warm gevoel

“De sfeer in de winkel is tijdens de feestdagen superleuk”, vertelt Bea Sasiadek (17), die tweeënhalf jaar geleden begon als vakkenvuller en nu teamleider in opleiding is bij Albert Heijn Crogtdijk in Breda. “We draaien kerstliedjes en collega’s hebben allemaal wel een kerstaccessoire, zoals een rode muts of een strikje. Die dagen geven mij altijd een heel warm gevoel. Ik ben 24 december jarig, dan word ik achttien jaar, dus die dag ben ik vrij. De kerstdagen zelf breng ik door met familie, maar dan is vooral het kerstdiner belangrijk, dus ik vind het niet vervelend om overdag te werken. Al heb ik wel een lichte voorkeur voor werken op tweede kerstdag, omdat ik dan de dag ervoor nog even kan bijkomen van mijn verjaardag! Ik eet zelf met kerst graag een quiche, het liefst met spinazie.”

Benieuwd wanneer jouw Albert Heijn is geopend rond en tijdens de feestdagen? Kijk hier. Last minute inspiratie voor de kerstdagen vind je online.