Deze woningen vormen buitenkans voor beleggers

Mede door de lage rentestanden bij banken kozen vermogende beleggers de afgelopen jaren al in toenemende mate voor de woningmarkt als investeringsgebied. Dat kleinere particuliere partijen dit voorbeeld volgen, komt door de reële kans op een mooi rendement. Vooral starterswoningen vormen een uitgelezen mogelijkheid voor beleggers.

Via de huuropbrengsten van de woningen wordt dan een stabiele stroom van rendement behaald van 4 tot 8 procent. En dat vinden velen aantrekkelijk, zo bewijst de groei van het aantal spelers op de vastgoedbeleggingsmarkt. Inmiddels hebben ongeveer 600.000 woningen een grotere of kleinere particuliere investeerder als eigenaar. Die investeerders zien hun spaargeld maandelijks groeien dankzij de huuropbrengsten.

Schaarste biedt kansen

Door de stijgende interesse van beleggers in de vastgoedmarkt zijn de echte kansen een bijzonderheid aan het worden. Annexum, de autoriteit op het gebied van vastgoedbeleggingen voor particulieren, ziet één deelmarkt die bijzondere aandacht verdient van beleggers: huurwoningen voor starters. Annexum heeft al 20 jaar ervaring op het vlak van aankoop en beheer van vastgoed en is momenteel beheerder van 25 vastgoedfondsen in segmenten als woningen, supermarkten, kantoren en zorg.

“Op de woningmarkt is het aanbod van betaalbare starterswoningen klein en de vraag groot. Het is niet ingewikkeld om te bedenken dat dat schaarste oplevert”, zegt Huib Boissevain, oprichter en CEO van Annexum. “Die schaarste zal nog heel lang aanhouden onder invloed van onder meer een groeiend aantal huishoudens. Wonen is een basisbehoefte voor miljoenen mensen. Zelfs in tijden van economische stilstand of neergang blijft dat zo. Daardoor zijn betaalbare huurwoningen relatief waardevast. Wij zien dit als een kans voor beleggers die iets meer risico willen nemen dan geld op een bankrekening zetten.”

Risico’s

De risico’s zoals Boissevain die al aanstipt, zijn er bij iedere vorm van beleggen. Bij vastgoed zitten die vooral in de mogelijkheid dat het object (tijdelijk) niet wordt verhuurd. Bij leegstand zijn er immers geen huuropbrengsten, terwijl de kosten zoals rente en onderhoud wel doorlopen. Ook een waardedaling van de woning heeft negatieve gevolgen op het rendement. Daarom is het belangrijk dat je geld gebruikt wat je voor langere tijd kunt missen.

Toch zijn het nu voornamelijk jubelverhalen die vanuit de vastgoedbeleggingswereld klinken. Maar niet alleen de beleggers spinnen garen bij de ontwikkeling van starterswoningen. Dankzij de investeringen kunnen er woningen worden ontwikkeld in een segment waar dat hard nodig is. Eerlijk is eerlijk: het zal niet het belangrijkste argument voor beleggers zijn, maar het besef dat starters voor een redelijke huur een wooncarrière kunnen beginnen, weegt zeker mee.

Lege kantoren

Schaarste vraagt om creativiteit. Een van de maatregelen om snel meer woonruimte te creëren is de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. Annexum biedt beleggers nu de kans om te beleggen in vier tot woningen omgebouwde kantoorgebouwen. Het gaat om de Emissie Woningfonds Starterswoningen 1. Het geheel behelst 288 reeds verhuurde appartementen voor starters, verspreid over vier locaties in Nederland: Alphen aan den Rijn, Helmond, Hoofddorp en Apeldoorn. Er worden huurders diverse extra’s geboden als gezamenlijke dakterrassen, parkeren op eigen terrein en een fitnessruimte. Annexum stelt dat deelnemers aan het fonds een verwacht enkelvoudig direct beleggingsrendement van 7,1 procent (gemiddeld over tien jaar) kunnen verwachten. Twee keer per jaar wordt een contant rendement uitgekeerd dat op jaarbasis gemiddeld 5 procent contant bedraagt.

Annexum is gespecialiseerd in het structureren, plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en institutionele markt. Annexum bestaat sinds 2000 en is met €800 miljoen onder beheer een voortrekker in het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger.