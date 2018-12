‘Saai beleggen’: hoog rendement en laag risico.

,,Best saai eigenlijk dus”, zegt Groenen. Zo’n vier jaar geleden besloten hij en Angius de handen ineen te slaan en hun ruim opgedane kennis en ervaring te bundelen. Nu realiseren zij betaalbare huurwoningen in de Randstad.

Omdat ze de jaren ervoor lef toonden en de juiste keuzes maakten met onroerend goed, hoeven zij niet te leven van hun nieuwe bedrijf. En dat is een voordeel voor hun investeerders. ,,Wij hebben geen salaris voor onszelf opgenomen in de fondsbegroting. Het grootste deel van het rendement keren wij maandelijks aan de voorkant uit aan de beleggers. Wat er dan nog overblijft is voor ons. Als er een paar dingen tegenzitten, qua leegstand of onderhoud, dan blijft er voor ons minder over. Dat is een groot verschil met andere fondsen. Het biedt de beleggers meer zekerheid, vandaar ook de naam Garantiefonds. We zien overigens de laatste tijd dat anderen die naam kopiëren, maar zij begroten wel hun eigen, vaak forse, salaris.”

Het Derde Garantiefonds van Meerdervoort behelst een project van 35 betaalbare huurappartementen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Delft. Deelnemers kunnen vanaf 15.000 euro participeren en fungeren feitelijk gezamenlijk als bank, met het daarbij behorende eerste hypotheekrecht; het recht op verkoop. Voor het woningfonds wordt namelijk geen banklening aangetrokken. Hierdoor vormen de huurwoningen voor de volle 100 procent het onderpand voor de investeerders, die dus dezelfde zekerheid hebben die een bank normaliter heeft.

Gedurende een looptijd van zeven jaar biedt het Meerdervoort Garantiefonds een vast rendement van 5,2 procent op jaarbasis. De beleggingsportefeuille en de boekhouding van het fonds zijn voor obligatiehouders volledig transparant. Een stichting van ervaren bestuurders, die zelf ook investeren in het fonds en dus belang hebben bij een goed verloop, houdt daarop toezicht.

,,De grootste risico’s van beleggen bij ons vormen leegstand en waardedaling”, zegt Angius. ,,Waardedaling in de Randstad zien wij echter voorlopig niet gebeuren. Sterker; de prijzen stijgen nog wel even. En geld verdienen is eigenlijk heel simpel. Je moet iets kopen wat doorlopende inkomsten genereert. Het wordt vaak ingewikkeld gemaakt doordat mensen er belang bij hebben dat je het niet snapt.” Over het andere risico, de leegstand, is Groenen overduidelijk. ,,Leegstand in het starterssegment betekent een heel luie makelaar.”

