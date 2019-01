Kleur en sfeer maken je zomertuin

“Iedereen voelt zich prettig in een andere omgeving, maar ik ben ervan overtuigd dat een natuurlijke, eerlijke tuin het beste is”, aldus Koomen. Een tuin vol stenen is in ieder geval niet de oplossing. “Dat kan echt niet meer!” Gelukkig is de natuurlijke tuin steeds meer de trend. Hoe die er dan uitziet? “Veel groen en leven in je tuin is essentieel. Geef de insecten zoals bijen en vlinders een kans en je zult zien dat ze zorgen voor een nog mooiere tuin. En vergeet ook de andere seizoenen niet, waarin dieren als egels en spinnen tevoorschijn komen. Ik snap dat je het liefst een tuin hebt die altijd groen is, maar laat die seizoenen goed in je tuin komen. Laat de natuur z’n ding doen.”

John Koomen, specialist op het gebied van tuinieren Ⓒ Hélène de Bruin

Snel zomerklaar

Stel je wilt je tuin nu nog snel zomerklaar maken, wat kun je dan het beste doen? Koomen: “Met de juiste accessoires kun je er alsnog een fijne plek van maken. Denk aan een knusse zithoek met terrasoverkapping, een warmtelamp en een barbecue voor die heerlijke zwoele zomeravonden. Zo verleng je niet alleen de dagen, maar ook je woonkamer.”

En voor wat extra groen en kleur kun je uiteraard helemaal los met de eenjarigen. “De duffe petunia’s en afrikaantjes zijn echt verleden tijd, je kunt tegenwoordig de mooiste bloemdragende planten vinden in het tuincentrum. Plant ze in de lege plekken in de perken of maak met een aantal potten een leuk hoekje. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, als je maar veel met kleur werkt. En vergeet niet de pas aangeplante planten goed water te geven!”

Goede voorbereiding is het halve werk

En als de dagen weer korter worden, denk dan alvast aan volgend jaar. “In de herfst kun je het beste planten verplaatsen, stekken en snoeien en zaden en bollen in de grond stoppen”, vervolgt Koomen.

Heb je niet echt groene vingers, maar spreekt de aanpak van de tuinexpert je wel aan? Denk dan ook eens aan grassen. “Dat blijven toffe planten om mee te werken. Voor een leuk speels effect zet je er een zogenoemde weefplant of bloeier tussen om verrast te worden door een bloem die er opeens bovenuit piept,” vertelt Koomen. Het is duidelijk. Er zijn geen excuses meer om geen natuurlijke tuin te hebben aankomende seizoenen. Geniet van de natuur in je eigen tuin!