Alles wat je wil weten over auto’s van de toekomst

‘Auto van de toekomst’. Het klinkt een beetje als iets onbereikbaars. Maar dat is het zeker niet! Deze voertuigen zijn al volop verkrijgbaar. En voor iedere automobilist is er wel eentje die het beste bij de leef- en rijstijl past.

Toyota is een van de merken die voortdurend bezig zijn met de auto’s die het toekomstbeeld gaan bepalen. Al ruim twee decennia is het merk druk met het elektrificeren van het wagenpark, onder het mom ‘we doen het goed of we doen het niet’.

Voor de Japanse fabrikant is het geen race wie als eerste iets op de markt brengt. Het bedrijf wil vooral duurzame technologie zo goed mogelijk laten aansluiten op de verschillende behoeften die automobilisten in de dagelijkse praktijk ondervinden. Door aan zoveel mogelijk wensen van autorijders te voldoen, is inmiddels 6 op de 10 verkochte auto’s van dit merk een stekkerloze hybride uitvoering. En dat is beter voor het milieu. Toyota heeft binnen Europa qua CO2-uitstoot dan ook het allerlaagste vlootgemiddelde van alle automerken.

Voor ieder wat wils

Toyota gelooft al ruim 20 jaar sterk in elektrisch rijden en kiest daarbij voor verschillende aandrijfvormen. “Als nagenoeg grootste autofabrikant ter wereld zijn we in staat om meerdere aandrijftechnologieën tegelijkertijd te ontwikkelen,” zegt Guido Roozekrans namens de fabrikant.

“We zetten in op meerdere vormen van elektrisch rijden. Bij ons gaat het dan om de zogenoemde Hybride Electric Vehicles, Plug-in Hybride Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles en Fuel Cell Electric Vehicles. Het mooie is dat er voor iedere regio en elke automobilist wereldwijd een oplossing is die het best bij zijn of haar rijpatroon past.”

“Voor autorijders die opladen aan een stekker prima vinden, kan een volledig batterij elektrische auto (BEV) een goede optie zijn. Daarnaast heb je ook plug-in hybrides (PHEV) waarvan het accupakket via een externe stekker wordt opgeladen en waarmee je tientallen kilometers volledig elektrisch kunt rijden. Als je vaak korte afstanden rijdt, maar soms lange stukken moet rijden én je gemakkelijk kunt laden, is dit een interessante optie. Deze variant heeft immers ook een brandstofmotor aan boord voor als je een keer wat verder moet rijden. Een prettig idee natuurlijk.”

Ideaal autorijden: deels elektrisch

Waarschijnlijk is op dit moment de meest toegankelijke vorm van autorijden voor een brede doelgroep het hybride rijden zonder oplaadstekker. Met zo’n auto kun je, afhankelijk van het model, tot 50% van de rijtijd volledig elektrisch afleggen. Met de nieuwste Toyota Yaris kun je zelfs in zeer drukke stadsgebieden tot wel 80% van de rijtijd volledig elektrisch rijden. De hybride auto zonder stekker heeft een slimme benzinemotor én elektromotor aan boord. De laatste genereert onder meer elektriciteit bij gas loslaten en bij remmen. Dit wordt opgeslagen in de batterij en later weer gebruikt om de auto aan te drijven.

“De ontwikkeling van de hybrideauto zonder stekker is de laatste jaren heel snel gegaan. Ze zijn qua prestaties enorm verbeterd en tegelijkertijd qua praktijkverbruik nog gunstiger geworden”, zegt Roozekrans. “Ze hebben gemiddeld een lagere CO2-uitstoot, iets wat we gezien de klimaatdiscussie steeds belangrijker vinden. Goede voorbeelden hiervan zijn de onlangs gelanceerde Toyota Corolla en de Toyota RAV4. De nummer 1 en 3 van de wereld qua verkoopcijfers. Een hybrideauto van Toyota heeft altijd een standaard automaat en dat is fijn in de file! Bovendien hoef je minder vaak te tanken en dat is weer prettig voor de portemonnee. Tot slot behoort de bewezen betrouwbaarheid van deze auto’s tot de absolute top in de autowereld.

Op de vraag wanneer we allemaal volledig elektrisch rijden, kan Roozekrans geen antwoord geven. “Er zijn nogal wat uitdagingen die getackeld moeten worden. Het aantal laadpalen bijvoorbeeld moet enorm groeien, waarbij de toekomstige capaciteitstoename van het elektriciteitsnetwerk goed bestudeerd moet worden. Uitbreiding daarvan zal niet zonder slag of stoot gaan. Vooralsnog is hybride rijden écht een heel laagdrempelige oplossing. Het is goed beschikbaar, voor velen financieel bereikbaar en zorgt voor minder CO2-uitstoot. We hebben niet voor niets nu al het laagste vlootgemiddelde van alle automerken in Europa.”

Zuiver water

“Wat dit jaar kan groeien, is het aantal auto’s dat op waterstof rijdt”, zegt Roozekrans. “Die techniek bieden we al een paar jaar in Nederland en eind dit jaar is naar verwachting het aantal waterstofstations in ons land gegroeid van 3 naar circa 12, waarmee een landelijke dekking steeds dichterbij komt.”

Deze auto’s vallen onder de volledig elektrisch aangedreven auto’s. De chemische reactie van waterstof en zuurstof die in de brandstofcel plaatsvindt, zorgt voor de energie die de elektromotor van de auto aandrijft. “Het enige wat je dan uitstoot, is zuiver water dat je zo in een glas kunt opvangen en eventueel kunt drinken”, zegt Roozekrans. “Onze eerste generatie Toyota Mirai heeft een actieradius van ongeveer 500 kilometer en is ideaal voor gebruikers die veel kilometers achter elkaar moeten maken. Zo heeft een taxidienst in Den Haag, die 24/7 beschikbaar moet zijn en – volgens de aanbesteding – emissievrij moet rijden, sinds afgelopen zomer een vloot van zo’n 40 van deze waterstofauto’s in gebruik. Het nadeel is nu nog het geringe aantal waterstofstations, maar daarin komt dus langzaam verandering.”

Wil je nog meer weten over het nieuwe rijden, kijk dan hier.