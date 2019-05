Iedere maand een netto bonus? Zo kan dat

Beleggen in vastgoed voor lange termijn is momenteel daarom vrij populair. De woningmarkt, zeker die in de Randstad, vertoont geen enkel spoor van verval en de verwachting is dat de prijzen voorlopig nog wel even doorstijgen.

Een van de investeerders die profiteert van die stabiele woningmarkt is ing. Rob van Suijlekom. Door zijn inleg van een ton in het Meerdervoort Garantiefonds krijgt hij nu maandelijks zo’n 450 euro netto op zijn rekening bijgeschreven. ,,Ik ben in 2016 ingestapt”, begint hij zijn verhaal. ,,De banken vond ik onbetrouwbaar en was ik eigenlijk al een tijdje zat. Hun rente van 0,3% is natuurlijk ook waardeloos. Ik ben toen eens met die jongens van Meerdervoort gaan praten en kreeg veel vertrouwen in ze. Vooral het eerste hypotheekrecht, het recht op verkoop, sprak me aan. Ik vind dit vrij veilig beleggen. Meerdervoort koopt woningen in de Randstad aan voor de verhuur, zonder daarvoor een banklening aan te gaan. Hierdoor vormen de huurwoningen voor de volle 100 procent het onderpand voor de investeerders. Ik ben net met pensioen en besloot een deel van mijn vermogen te beleggen. Nou, daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Iedere maand krijg ik keurig mijn geld overgemaakt door de huuropbrengst van de woningen. Onlangs deden die jongens een oproep voor bestuursleden voor hun stichting van obligatiehouders. Die bekijkt of alles wel volgens plan en netjes verloopt. Ik ben daar in gestapt. Ik had de vader van die jongens wel kunnen zijn en vind het leuk om dichtbij het vuur te zitten en ze in de gaten te houden”, lacht hij.

Van Suijlekom is bij lange na niet de enige die voor stenen is gezwicht, zo merken de directeuren Wijnand Groenen en Federico Angius van Meerdervoort Real Estate. ,,De belangstelling is groot, dat blijkt ook aan de hoeveelheid vragen die we krijgen. Zo missen veel mensen het stempel van de AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.) bij ons. Dat komt omdat onze fondsen relatief klein zijn en daarvoor is een vergunning of prospectus van de AFM niet nodig. Dat heeft de AFM zelf zo bepaald om kleinere fondsen ook een kans te geven. Meerdervoort Garantiefonds III koopt minder dan 5 miljoen euro aan vastgoed en je kunt al vanaf 15.000 euro instappen. Wij hebben dus geen prospectusplicht. De reden is dat de kosten daarvan voor kleine fondsen erg hoog zijn. We moeten natuurlijk wel aan strenge voorwaarden voldoen en wij hebben keurig ons dossier bij de AFM ingeleverd.”

Bij Meerdervoort kunnen klanten kiezen voor een periode van 5 jaar vast met een rente van 4,3% of 7 jaar vast met een rente van 5,2%. Met het bedrag dat Van Suijlekom heeft geïnvesteerd zou je in dat laatste geval dan 36.400 euro hebben verdiend. ,,Na 7 jaar kopen wij de lopende portefeuille met woningen zelf over door aflossing en herfinanciering bij een bank en krijgen de mensen hun inleg terug”, zegt Groenen. ,,Wij verwachten dat de huizen meer waard worden. In de Randstad is dat niet een heel gewaagde voorspelling overigens. Ik ben 10 jaar makelaar geweest in beleggingspanden en heb een heel goed netwerk. Daardoor krijgen wij vaak woningen aangeboden voordat ze op de markt komen.”

Vreemd genoeg vinden veel klanten 7 jaar vast juist eigenlijk veel te kort. Zij willen langer profiteren van het vaste rendement in de vorm van een maandelijkse netto bonus. ,,Na 7 jaar hebben wij weer mooie nieuwe fondsen voor die mensen hoor”, lacht Angius. ,,Wij zijn van plan dit nog heel lang te doen en een mooie zaak aan onze kinderen over te dragen.”

Wie meer wil weten over beleggen in betaalbare woningen in de Randstad kan hier terecht.