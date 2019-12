Kom je verwonderen in het donker

Na het grote succes van de voorgaande jaren, vindt deze winter de derde editie van Zuiderzeelicht plaats. Het spannende volksverhaal ’De Scheepskapitein van Enkhuizen’ wordt dit jaar verteld door niemand minder dan acteur en regisseur Frank Lammers.

Met de replica van het zeventiende-eeuwse schip Halve Maen als decorstuk komt deze eeuwenoude Zuiderzeelegende tot leven via licht, beeld en geluid. Wandel deze kerstvakantie door de sfeervolle donkere straatjes in het buitenmuseum en beleef het verhaal van dichtbij.

Een bezoek aan Zuiderzeelicht wordt dit jaar éxtra bijzonder met een luxe diner in museumrestaurant het Peperhuis in Enkhuizen. Geniet in de sfeervolle setting van dit voormalige Enkhuizer VOC-pakhuis aan een prachtig gedekte tafel van een heerlijk drie- of viergangenmenu. De gerechten in de speciaal samengestelde menu’s zijn geïnspireerd op het culinaire erfgoed rondom de Zuiderzee en de specerijen en kruiden uit de VOC-tijd én er is een vegetarische optie!

Zuiderzeelicht is te bezoeken van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 tussen 17.00 en 22.00 uur, met uitzondering van 24, 25 en 31 december. Reserveer hier je kaartjes online.