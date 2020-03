Automerken racen voor beter milieu én tegen boetes

Strengere regels binnen de Europese Unie omtrent de uitstoot van CO2 zorgen voor dreigende miljardenboetes voor autofabrikanten.

Autofabrikanten zijn in Europa verplicht de zogenoemde CO2-emissie (uitstoot) te verlagen. De meeste merken kiezen ervoor dit te bewerkstellingen door meer in te zetten op elektrificatie. De afspraken die zijn vastgelegd zijn streng.

Het betekent overuren bij de grote merken om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Grote vraag bij de fabrikanten is: hoe krijgen we ons wagenpark in rap tempo zo milieuvriendelijk mogelijk door een zo laag mogelijke CO2-uitstoot?

Het merk dat die race al enige tijd leidt, is Toyota. Dat betekent echter niet dat de Japanse fabrikant op zijn lauweren rust. Al sinds 1997 innoveert het merk op het gebied van elektrificatie van het wagenpark. Inmiddels heeft het de vierde generatie van de hybride auto, de Hybrid Electric Vehicle (HEV), op de markt gebracht. De opmars is ook terug te zien aan het aanbod. Toyota begon in ‘97 met één hybride model, maar nu zijn vrijwel alle modellen leverbaar als hybride variant.

Voordeel hybride

Deze hybride voertuigen zijn uitgerust met een brandstofmotor en een krachtige elektromotor die samenwerken. De accu wordt opgeladen tijdens het rijden en regeneratief remmen (loslaten van het gas), waardoor je de accu niet hoeft op te laden aan een laadpaal.

De hybride aandrijflijn is inmiddels zo doorontwikkeld dat je tot 50 procent van de rijtijd volledig elektrisch kunt rijden.

Toyota heeft een flinke voorsprong op de concurrentie in de emissierace, want het heeft in Europa de laagste CO2-uitstoot. En dat betekent een belangrijke slag in de zorg voor een beter milieu en het ontlopen van een EU-boete.

In eerste instantie zou je denken dat focussen op volledig elektrische auto’s beter voor het milieu zou zijn dan op de hybrides, die toch nog altijd deels op fossiele brandstof rijden. Toch is dat (nog) niet zo.

Schaal

Dat komt door de schaalgrootte, zo legde Gerald Killman - hoofdingenieur voor Toyota in Europa - op Topgear.nl uit:

“Stel dat je 40 kilowattuur (kWh) aan accucellen tot je beschikking hebt en 40 auto’s wil bouwen. Gebruik je dan die cellen voor 1 volledig elektrische auto (EV) en 39 benzineauto’s, of maak je 40 hybrides met een 1-kWh-accu?

Ons onderzoek laat zien dat in Europese steden hybrides de helft van de afstand zonder benzinemotor rijden. In dit voorbeeld geldt dan: met één EV reduceren we de uitstoot met één-veertigste. Bouwen we echter 40 hybrides, dan halveren we de uitstoot! Als de accutechniek verder is ontwikkeld, dan breidt Toyota het scala aan volledig elektrische modellen uit.”

Richtlijnen scherper

Bij elkaar opgeteld dreigt in 2021 volgens PA Consulting - de internationale innovatie- en transformatieconsultant - een boete van minimaal 14,5 miljard euro voor automerken uit de top 13 gezamenlijk. Het is het vijfde jaar dat de vooruitgang in reductie van CO2-uitstoot is beoordeeld en na positieve resultaten in de afgelopen jaren, hebben veel fabrikanten een stap achteruitgezet. Nu worden de richtlijnen wederom aangescherpt en daardoor lopen deze fabrikanten toch weer achter de feiten aan.

Beste vorm

Voor Toyota geldt dat vooralsnog niet. De elektrificatie van het wagenpark van deze fabrikant verloopt in Europa voorspoedig. Vooral het hybride rijden wint terrein. Deze vorm van autorijden is dan ook voor veel consumenten de beste vorm van elektrificatie.

Door de aanwezigheid van zowel een brandstof- als een sterke elektromotor is een grote actieradius gecombineerd met een laag verbruik. De standaard ‘automaat’ die op alle hybride Toyota’s zit, zorgt daarbij ook nog eens voor extra rijcomfort. Zo heeft niet alleen het milieu baat bij het nieuwe rijden, maar is ook de automobilist een grote winnaar.

Wie meer wil weten over het rijden in een hybride auto, kan hier terecht.