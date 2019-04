Eenvoudig financiële ruimte voor ondernemers

Er zijn verschillende manieren om aanvullend werkkapitaal aan te vragen. Je kunt natuurlijk naar de bank gaan, maar er zijn ook opties die minder papierwerk en wachttijd vergen. Bijvoorbeeld via een FinTech; zij combineren financiële dienstverlening met geavanceerde technologie.

Spotcap is er zo eentje. Deze zakelijke kredietverstrekker is in 2014 opgericht in Berlijn, inmiddels actief in 5 landen en richt zich op de financiering van werkkapitaal. Al veel bedrijven zijn door Spotcap naar tevredenheid geholpen met het financieren van hun werkkapitaal. Twee ondernemers vertellen hoe zij daar gebruik van hebben gemaakt.

Overbruggingskrediet

Jo Jongen is Directeur Architect van AGS Architects, een nationaal en internationaal opererend architectenbureau dat sinds 1960 bestaat. AGS is één van de grotere architectenbureaus van ons land en werkt in uiteenlopende sectoren. In 2016 gingen zij voor het eerst op zoek naar een financier voor een overbruggingskrediet. Jongen vertelt: “In de crisis hebben de architecten een zware klap gehad. De bouw liep fors terug en ook wij hebben moeten inkrimpen. Voorheen konden we financieren door middel van een rekening courant, maar daar waren de banken niet zo happig meer op. Na de zomer is er bij ons altijd een dipje: de bouw heeft dan even stilgelegen en wij worden betaald naar aanleiding van onze werkzaamheden. Wanneer je dan wel je facturen moet blijven betalen, heb je soms iets extra’s nodig. Zo hebben we Spotcap ontdekt.”

Ademruimte

Salonized is marktleider op het gebied van software voor het beheren van afspraken, administratie en klantenbestanden. Hun klanten zijn voornamelijk kapperszaken en schoonheidssalons. Danny Hiemstra richtte het bedrijf op. Toen het bedrijf maar bleef groeien en er personeel bij moest komen, ging ook hij op zoek naar een manier om dit te financieren. “Omdat onze groei zo snel ging en we goede mensen aan wilden nemen, hadden we een korte financiële injectie nodig. We concurreren met grote bedrijven die enorme investeringen kunnen doen. Onze groei was heel stabiel en goed, maar we hadden net een beetje meer nodig. We hebben er goed over nagedacht en zijn bij Spotcap uitgekomen. Zij geven ons nu de ademruimte waar we naar op zoek waren”, aldus Hiemstra.

Aanvragen fluitje van een cent

Maar waarom dan financieren via Spotcap en niet een reguliere bank? Daarover zijn beide ondernemers heel duidelijk. Jongen: “De bank is veel minder toegankelijk en ik kan wel zeggen dat het aanvraagproces een lijdensweg kan zijn. Onze accountant wees ons op deze mogelijkheid. Het aanvraagproces is digitaal en echt een fluitje van een cent. Dat was nieuw voor ons en heel erg prettig. Na het afsluiten van het krediet heb je drie maanden de tijd om het krediet op te nemen. Er is geen verplichting. Die flexibiliteit is fijn.”

“Helemaal mee eens”, zegt Hiemstra. “Onze businesscoach raadde Spotcap aan, omdat de banken nogal terughoudend waren om ons krediet te verstrekken. De aanvraag is erg makkelijk. Alles elektronisch en binnen een dag hadden we al reactie.”

“We hoeven nu niet persoonlijk garant te staan”, vult Jongen aan. “Dat was voor ons ook een doorslaggevende reden.”

Persoonlijk contact

Het eenvoudige aanvraagproces was niet het enige dat een goed gevoel gaf. Hiemstra: “Er is veel persoonlijk contact. Ze begrijpen bij Spotcap goed wie we zijn, wat er speelt en waar we heen willen.”

“Ze zijn langsgekomen bij ons en bellen regelmatig”, beaamt Jongen. “Je hebt altijd contact met dezelfde personen. Het zijn enthousiaste mensen met de wil er iets van te maken. Dat merk je. Onze business is een beetje afwijkend: eerst werken en dan pas factureren, maar dat voelen ze heel goed aan.”

Het aanvragen van financiering hoeft dus geen lijdensweg te zijn, maar kan ook op eenvoudige wijze met veel persoonlijke aandacht. Hierdoor kun je als ondernemer flexibel inspelen op seizoensfluctuaties, ontwikkelingen of kansen. Wat willen de heren andere ondernemers meegeven?

“Als je snel een financiële injectie nodig hebt waar je op lange termijn je voordeel uit kunt halen, moet je dat zeker doen”, begint Hiemstra. “Dit is een moderne partij die erg gemotiveerd en fris is.”

Jongen knikt instemmend mee: “Onze ervaringen zijn heel goed, ik kan het andere ondernemers aanraden. Je betaalt misschien iets meer rente, maar het gemak en het goede contact maken dat ruimschoots goed.” Hiemstra haakt hierop in: “Bovendien is de rente die we bij Spotcap betalen veel lager dan de boetes die je krijgt als je je facturen niet op tijd betaalt. Zeker een aanrader dus!”

Na het lezen geïnteresseerd in wat Spotcap voor jou kan betekenen? Kijk dan hier.