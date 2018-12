Extra rendement op beleggen in appartementen

Ook in 2018 groeit de economie, naar verwachting met 3,2%. Tegelijkertijd zet de groei van het aantal huishoudens door. Deze ontwikkelingen leiden tot een verdere krapte van de woningvoorraad en stijgende prijzen op de huur- en koopmarkt.

Rendement uit de verhuur van woningen

“Een belegging in een vastgoedfonds met verhuurde woningen is, gezien de huidige en toekomstige krapte op de woningmarkt, dan ook een solide investering met een laag risicoprofiel”, aldus Pieter van Herk. Hij is mededirecteur van Connect Invest waar vastgoedfondsen onder de aandacht van beleggers worden gebracht.

De beperkte nieuwbouw in combinatie met demografische factoren, zoals het groeiend aantal huishoudens, leiden tot een verdere krapte in de woningvoorraad. Beleggingen in huurwoningen of appartementen hebben daardoor een gunstig rendement-risico profiel. Doordat de krapte op de huurmarkt blijft bestaan, is nauwelijks sprake van leegstand. Dat biedt een aanzienlijke zekerheid op stabiele huuropbrengsten. Een gevolg van de krapte is daarnaast dat de huurprijzen oplopen. “De huurprijzen voor vrije sector huurwoningen zijn de afgelopen jaren sterker gestegen dan de inflatie. Alleen in 2018 al 3% ten opzichte van 2017 volgens het CBS”, zegt Henk Reyersen van Buuren, mededirecteur van Connect Invest.

Extra rendement in het verkoopmodel

Fondsen die beleggen in woningen en appartementen zijn gericht op het behalen van een stabiel rendement op basis van de verhuur. Van Herk: “Maar een fondsmanager die verstandig en actief omgaat met de portefeuille ziet kans om extra rendement te genereren. Deze kansen doen zich met name voor wanneer bestaande huurovereenkomsten worden beëindigd. Zij passen het zogenaamde uitpondmodel toe. Uitponden betekent het verkopen van huurwoningen wanneer het lopende huurcontract wordt beëindigd. In bepaalde gevallen kan de huurwoning ook verkocht worden aan de zittende huurder, maar dit wordt niet actief nagestreefd. De verkoop van een huurwoning gebeurt alleen wanneer dit een beter totaalrendement oplevert dan wanneer de woning opnieuw verhuurd wordt.” Dit houdt in dat de verwachte verkoopprijs hoger moet zijn dan het bedrag waarvoor de woning is gekocht. Deze hogere verkoopprijs levert dan een extra rendement op voor de belegger.

Actueel verkoopmodel?

In de huidige woningmarkt stijgen de verkoopprijzen van woningen sterk. De gemiddelde verkoopprijs is volgens het Kadaster in september 2018 gestegen met 9,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. De grootste stijgingen doen zich voor in de Randstad, maar dit breidt zich ook uit naar de rest van Nederland. Dat maakt het aantrekkelijk voor fondsmanagers om het verkoopmodel nu actief toe te passen. Dit kan echter alleen succesvol wanneer er tegen gunstige prijzen wordt aangekocht. Woningprijzen in de Randstad groeien naar hun top toe, waardoor het moeilijker wordt om extra rendement in het verkoopmodel te realiseren. Woningportefeuilles buiten de Randstad vormen daardoor een zeer aantrekkelijke belegging, omdat deze nu nog tegen redelijk gunstige prijzen kunnen worden aangekocht. De verwachting is dat juist daar nog ruimte is voor extra stijgingen in huur- en verkoopprijzen, waardoor extra rendement gerealiseerd kan worden.

