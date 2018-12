Internetcriminelen lichten gewone Nederlanders op

Via slinkse mails en links proberen criminelen geld van ons te stelen. Maar ook onze identiteit kan gestolen worden, met alle mogelijk desastreuze gevolgen van dien.

Geld kwijt door nepmail

Tjerk (47) kreeg een verkeersboete binnen en betaalde hem zonder er verder bij na te denken. ,,Ik geloofde het wel. Als ‘ie niet achterlijk hoog is maak ik het bedrag meteen over. Ja, ik heb vaker zo’n mail in mijn inbox. Via mijn leasemaatschappij is dat zo geregeld, dus toen ik weer eens een mail kreeg, heb ik de boete zonder na te denken overgemaakt. Ik kwam erachter dat het nep was, maar toen was het al te laat. Ik was met een muisklik ruim €150,- lichter, maar ook een stuk wijzer. Je moet gewoon blijven opletten, ook als het om een vertrouwde afzender gaat.”

Dubbel pech online

Marlous (45) heeft twee keer een vorm van cybercriminaliteit meegemaakt. Toen ze net met haar vriend samen was bleek iemand uit zijn verleden uit te zijn op wraak. Zij had zijn Facebook-pagina gehackt, foto’s en teksten geplaatst en inloggegevens aangepast. ,,Het was niet alleen cyberpesten. Ze plaatste ook teksten vanuit mijn vriend en nam dus zo zijn identiteit aan. Leg dat maar eens uit aan de mensen om je heen. Het was echt een vreselijke situatie.” Nog geen jaar later werden haar eigen gegevens misbruikt. ,,Ze hadden mijn creditcardgegevens te pakken en kochten voor duizenden euro’s aan spullen. Ik heb lang in spanning gezeten of ik het geld nog terug zou krijgen. Gelukkig was de hulp van mijn creditcardmaatschappij zelf echt top, ondanks dat het mijn eigen fout was. Ik had op een foute link geklikt en was zo stom om mijn gegevens in te vullen. Dit had heel anders kunnen aflopen.”

Online identiteitsfraude

Peter (63) zijn identiteit werd online gebruikt om boeken te verkopen. ,,Mijn hobby is documentatie verzamelen over alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ik speur regelmatig het internet af naar bijzondere uitgaven. Vaak tweedehands en uit het buitenland. Toen een inmiddels bevriende verzamelaar mij erop wees dat iemand onder mijn naam boeken verkocht, heb ik meteen de site op de hoogte gesteld. Iemand had al bijna een deal gesloten met deze fraudeur. Ik heb meteen mijn wachtwoorden gewijzigd. Het moet ergens fout zijn gegaan, maar ik heb geen idee waar.’’

Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden Ⓒ Miranda Koopman

De expert vertelt

,,Cybercrime is criminaliteit op en via het internet”, aldus professor Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden. ,,De omvang van het probleem is moeilijk vast te stellen, omdat lang niet iedereen aangifte doet van cybercriminaliteit. Het zou zomaar kunnen zijn dat het al gelijk loopt met de offline criminaliteit.’’ De grootste zorg is dat mensen zich niet echt bewust zijn van de risico’s in de digitale wereld. Terwijl de gevaren online de komende jaren alleen maar meer toenemen.

“Fraude via het internet kennen we al een tijdje”, vertelt Van den Berg. “Denk maar aan de nepmails uit Nigeria, waarin stond dat je een som geld had gewonnen. Die hebben we allemaal weleens gehad. Maar tegenwoordig zijn de mails veel beter en vaak niet van echt te onderscheiden. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om jezelf ertegen te beschermen.”

Wil je jezelf beter wapenen? Voer updates altijd direct uit, gebruik altijd een virusscanner, leer foute links herkennen, maak regelmatig een back-up en gebruik voor elk account een ander sterk wachtwoord.

Kijk op https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk voor meer tips om je cyberveiligheid te vergroten.

