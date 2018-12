De tv is 70 en maakt zich op voor oprolbaar beeldscherm

Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat in Nederland de eerste experimentele televisie-uitzending plaatsvond. En het toestel zelf heeft in de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan. Oprolbare OLED-schermen en 8K OLED-televisies met waanzinnig scherpe beelden, zijn dankzij het bekende Zuid-Koreaanse merk LG allang geen futuristische waanideeën meer.

Zo begon het

Hoe anders was dat eind jaren 40. Na die geslaagde experimentele uitzending in 1948, duurde het nog bijna drie jaar voordat het publiek met een echte uitzending werd geconfronteerd. Groot was dat publiek overigens niet. Er stonden exact 400 televisies in ons land.

Die tv’s ware logge apparaten waarvan de kast eromheen ruimschoots de afmetingen van de beeldbuis overtrof. Maar de toon was gezet en het tv-toestel begon aan zijn opmars. In 1954 waren er ‘al’ 16.000 en in ’61 werd het magische aantal van een miljoen tv’s bereikt.

Kleur in ons leven

Tot 1967 was het een grijze bedoening in de huiskamers, maar in dat jaar kwam er eindelijk kleur in ons leven. De kleurentelevisie was een ware openbaring voor de kijkers. Ook doemden er bijzondere vraagstukken op, want sommige kijkers vroegen zich af of kleurenuitzendingen wel op een zwartwit-tv te zien waren en andersom. Maar uiteindelijk waren de reacties lovend. ,,De kleurentelevisie was een belangrijke stap in het streven naar een meer levensechte kijkervaring, naar een optimale beleving waarbij de kijker er als het ware bovenop zit. Dat gold later ook voor bijvoorbeeld HD-tv”, zegt Bas Agterberg, specialist Mediahistorie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Revolutie: de video!

Eind jaren zeventig zorgde de introductie van de videorecorder voor een kleine revolutie. Dat kwam volgens Agterberg, specialist Mediahistorie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, omdat de videorecorder het patroon van programmering doorbrak.

,,De keuzevrijheid werd groter. En door de komst van satellieten en kabeltelevisie werd die keuzevrijheid zelfs nog groter in de jaren tachtig.”

Het was in feite het beginstadium van interactieve televisie, omdat kijkers veel meer zelf konden beslissen naar wat en wanneer ze keken.

Intussen was de tv zelf weinig met zijn tijd meegegaan. Nog altijd waren het enorme kasten waar de beeldbuis ingepast moest worden. En naarmate de beeldbuizen groter werden, groeide ook het formaat van de kast eromheen. Dat was nodig omdat er een zogenoemde elektronenstraal naar een fluorescentiescherm werd gestuurd. Daar was een minimale afstand voor nodig, dus werden de kasten dieper naarmate de schermen groter werden.

De tv op dieet

Het voluptueuze uiterlijk van de televisie begon steeds meer mensen tegen te staan en er werd dan ook druk gewerkt aan een afgeslankte versie. In de jaren 90 deed het plasmascherm zijn intrede en een paar jaar later waren er de LCD-schermen (Liquid Crystal Display). Een beeldbuis kwam er niet meer aan te pas, dus was er ook geen diepe behuizing meer nodig. De LCD-schermen van enkele centimeters dik konden als schilderijen aan de muur gehangen worden. Maar bij deze schermen zijn nog wel kleine ledlampjes nodig voor de achtergrondverlichting omdat de liquid crystals zelf geen licht uitstralen.

Nieuwste van het nieuwste: OLED

Vandaag de dag is een OLED-scherm (Organic Light Emitting Diode) het beste wat er te verkrijgen is op televisiegebied. Het is de volgende grote stap in de tv-techniek, waarbij LG het voortouw heeft en de technologie ontwikkelde voor televisietoepassing. Hierdoor is dit merk de enige aanbieder van OLED schermen voor televisiegebruik.

Een LCD-scherm heeft licht nodig om de vloeibare kristallen op te lichten en op die manier beelden op te bouwen. Een OLED-scherm is opgebouwd uit minuscule lampjes, die zelf licht op kunnen wekken. Elk pixel is individueel te reguleren zodat het contrast en de reactiesnelheid van het beeld vele malen hoger is dan bij een LCD-tv. Daardoor is zwart op een OLED-scherm echt zwart, terwijl het op een LCD-scherm meestal donkergrijs is. Dat levert echt veel mooier beeld op en je wordt daardoor nóg meer een film ingezogen, precies zoals de filmmakers het hebben bedoeld. Bij een natuurdocumentaire weet je echt niet wat je meemaakt! OLED-schermen zijn bovendien slechts enkele millimeters dun en verbruiken minder stroom. Een ander groot voordeel is dat je een uitmuntende kijkhoek hebt. Dat wil zeggen dat ook al sta je bijna naast het scherm, je nog altijd een prima zicht hebt op wat er zich op de tv afspeelt, met perfecte contrasten.

Er zijn inmiddels zelfs al 8K televisies. Simpel gezegd komt het erop neer dat een 8K scherm nog eens vier keer meer pixels heeft dan 4k-toestellen en zestien keer meer dan gewone High Definition-beelden. De tv’s leveren een beeld op dat zó scherp is dat ze zelfs de schijn van diepte geven. Bij 8K OLED schermen combineer je die scherpte ook nog eens met perfect zwart wat resulteert in perfecte kleuren.

Je televisie oprollen

De populariteit van OLED neemt een enorme vlucht. Inmiddels is al zo’n twintig procent in marktwaarde een OLED-tv en dat aandeel stijgt snel. En er staan spectaculaire ontwikkelingen op stapel. Zo zijn er bijvoorbeeld al oprolbare OLED- schermen ontworpen door LG. Maar maak je geen zorgen dat als je nu een OLED-tv koopt, over een jaar de oprolbare schermen al gemeengoed zijn. LG heeft miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van OLED en met de huidige OLED-televisies van LG zit je goed voor de komende tien, vijftien jaar.

Nog altijd hoofdrol voor tv

De televisie mag dan wel alle lompheid hebben verloren, ze blijft een prominente plek in onze huiskamers innemen. Vooral ’s avonds is het centrale scherm in de woonkamer onverminderd favoriet voor het gezamenlijk kijken naar een voetbalwedstrijd, een soap, een speelfilm of gezamenlijk gamen. En de nieuwste ontwikkelingen, zoals de OLED-schermen van producent LG, zijn indrukwekkend.

De populariteit van tv bevestigt ook mediahistoricus Agterberg: ,,De diverse media zoals tv, computer en smartphone, groeien steeds meer naar elkaar toe doordat je bijvoorbeeld een film kijkt op je smartphone. Maar hier heeft de televisie een grote voorsprong door het meebeleven en het gezamenlijk beleven.”