Run op kerstbomen voor pakjesavond

We willen het gelukzalige kerstgevoel langer meemaken en daarom wordt de boom eerder opgezet. Door vroeg in de kerststemming te komen voelen mensen zich minder stressvol en ervaren zij langer de gezelligheid. Het komt daarom steeds vaker voor dat mensen pakjesavond onder de kerstboom vieren, of dat Sinterklaas simpelweg wordt ingeruild voor de Kerstman.

En dat betekent drukke tijden voor hen die de kerstbomen moeten leveren.

,,Wij merken duidelijk een verschuiving”, zegt Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers. ,,De eerste piek in de verkoop zat enkele jaren geleden nog in het weekend na Sinterklaas, maar nu zien we dat al het weekend ervoor gebeuren. We oogsten daarom een week eerder dan voorheen.”

Ook bij Gamma, de grootste kerstboomverkoper van Nederland, verwacht men al vanaf 1 december - de dag dat de bomen te koop zijn - topdrukte.

,,Het is ongelooflijk wat er gebeurt dat eerste weekend”, zegt category manager Marcel Hoksbergen. ,,Wij verwachten dan al zo’n 20% van het totale volume aan kerstbomen te verkopen en dat is echt een verschuiving ten opzichte van eerdere jaren. En omdat er eerder wordt gekocht staat er veel druk op de ketel.”

Heerlijk kerstgevoel

Dat we steeds eerder de boom opzetten komt niet uit de lucht vallen, weet de Britse psychoanalyticus Steve McKeown. Volgens hem ervaren mensen die vroeg de kerstboom opzetten minder stress en voelen zij zich gelukkiger. Dat komt omdat de kerstsfeer herinnert aan je jeugd, wat een fijn nostalgisch gevoel van vroeger met zich meebrengt.

Ook speelt mee dat mensen door de voortdurende Zwarte Pietendiscussie het Sinterklaasfeest steeds minder zien zitten en de focus verleggen naar de Kerst. Afgekeken van Amerika, waar met Kerst groots wordt uitgepakt, wil men in Nederland ook uitgebreider van de feestdagen genieten.

Gamma wil dat de kwaliteit van de bomen zeker optimaal blijft tot na Driekoningen. ,,En als mensen de boom eerder opzetten, dan betekent dat dus automatisch dat ‘ie langer mee moet gaan”, zegt Hoksbergen. ,,Wij houden de keten van oogsten tot verkoop zo kort mogelijk en geven dit jaar voor het eerst onze klanten ook gratis speciale boomverzorging mee, zodat de kwaliteit lang gewaarborgd blijft. Het is een enorme drukke, maar wel hele leuke, periode voor onze medewerkers. Maar zeker ook voor onze klanten. Het feit dat je in groten getale complete families bomen ziet uitzoeken geeft een heerlijk kerstgevoel.”

Je kunt bij Gamma de perfecte kerstboom online uitzoeken en alvast reserveren