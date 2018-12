De televisie is nog zó belangrijk voor ons

Mede dankzij opkomende technologieën, zoals de nieuwste OLED-tv’s van LG, is de televisie nog altijd razend populair. De haarscherpe beelden en kleuren van deze schermen zorgen voor een beleving die je op tablets en telefoons wel kunt vergeten.

We doen ‘t dagelijks drie uur

Dat de televisie nog altijd springlevend is bevestigt ook de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Naar het NOS Journaal kijken bijvoorbeeld dagelijks bijna 2 miljoen mensen. En de gemiddelde Nederlander kijkt nog steeds zo’n drie uur televisie per dag. Het aandeel van uitgesteld kijken binnen die drie uur neemt toe, maar is gemiddeld nog steeds slechts een kwartier per dag, al is dat aandeel bij de jongere generatie (leeftijd 20 tot 34 jaar) hoger: die kijkt bijna een half uur per dag niet lineair.

Daarnaast nam de populariteit van betaalde online videodiensten zoals Netflix, Videoland en NPO Start Plus in 2017 toe van 40% naar 48%.

Bingewatchen op groot scherm

Het aanbod van films en series wordt dus steeds groter en daarmee blijft de televisie behalve een belangrijke informatiebron ook een essentieel onderdeel in de entertainmentbeleving. Want je kan een Netflix-serie natuurlijk bingewatchen op je smartphone of tablet, maar een film of serie komt pas echt tot zijn recht op een groot scherm.

LG Display is de enige die OLED-schermen voor televisie maakt waarmee de ultieme tv-beleving wordt gerealiseerd. De geweldige beeldkwaliteit van OLED maakt van bingewatchen pas écht een feestje. ,,De kijker wil comfortabel achteroverleunen en op een groot scherm van een serie of film genieten,” zegt Minsok Park, smart TV business development manager bij LG.

Hij refereert vervolgens aan een recent onderzoek van Netflix, met 130 miljoen abonnees wereldwijd een van de grootste aanbieders van on demand uitzendingen. Daaruit blijkt dat nieuwe Netflix-abonnees de eerste maanden de voorkeur geven aan hun computer of laptop (40%) of hun smartphone (30%) boven de televisie (25%) om naar de streamingdienst te kijken, maar dat na zes maanden de televisie met 70% absoluut favoriet is. Het aandeel van tablets zoals de iPad blijkt overigens verassend klein: 5%.

Je televisie als behang

De televisie was vroeger natuurlijk een enorm lomp bakbeest in de huiskamer, maar wordt tegenwoordig als design meubelstuk gezien.

Het Duitse bedrijf Spectral ontwerpt sinds 1994 fraaie televisiemeubels waarin de kabels en randapparatuur aan het oog zijn onttrokken. ,,Wij maken de techniek onzichtbaar”, zegt ontwerper Remco Aldenkamp, verantwoordelijk voor de Nederlandse markt van Spectral. ,,Anders gezegd: wij maken mannenmeubels voor vrouwen, want mannen willen graag een grote televisie met bioscoopgeluid, vrouwen willen vooral een mooi meubel zien, zonder kabels. Onze meubels zijn zo uitgedacht dat je alleen de televisie ziet, en eventueel de soundbar erbij, voor het perfecte geluid.”

Want hoewel er steeds meer content wordt gestreamd blijft randapparatuur, zoals kabels, noodzakelijk.

Aldenkamp: ,,Ziggo en KPN werken nog steeds met losse kastjes, waar een elektriciteitskabel en een verbindingskabel voor nodig zijn. En de dvd-speler en de blu-ray-speler zijn weliswaar aan het uitsterven, maar blu-ray-spelers bieden nog altijd beter beeld en geluid dan Netflix; vergelijk het maar met het verschil tussen cd’s en Spotify.”

Al is de televisie dus nog zo plat, helemaal tegen de muur kan hij door de snoeren en stekkers vaak niet.

,,Maar daar heeft men bij LG een oplossing voor gevonden: de LG Wallpaper”, legt Aldenkamp uit. ,,Die hangt dankzij een ingenieus magneetsysteem helemaal plat tegen de muur. Dan heb je alleen nog een kabel naar de soundbar, maar we hebben in samenwerking met LG een meubel bedacht waarbij je helemaal geen kabel meer ziet en de tv plat tegen de muur hangt.” Televisie van topkwaliteit als behang dus.

Dat LG deze wallpaper heeft bedacht, is niet toevallig. Het bedrijf investeert miljarden in innovaties en heeft daardoor vaak noviteiten voor de markt.

Doordat LG de enige fabrikant is die OLED-schermen maakt die toepasbaar zijn voor televisies, zijn alle andere fabrikanten voor OLED-tv’s afhankelijk van LG.