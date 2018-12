Onverwachte opmars van Chromebooks

Een laptop is natuurlijk een gaaf cadeau voor de kerstdagen. En een Chromebook is nog goed betaalbaar ook. Het is een van de redenen dat deze laptops steeds populairder worden.

Ook de alsmaar toenemende mogelijkheden verklaren de verkoopstijging van Chromebooks. Inmiddels werkt de helft van de Amerikaanse onderwijsinstellingen met een Chromebook en ook in ons land zien we ze steeds vaker.

Dat komt mede doordat je met de Chrome-browser van alles kunt doen en er steeds meer diensten via websites worden aangeboden.

Neem de Chromebook van ASUS, de C223. Deze biedt enorm veel mogelijkheden en is een waar lichtgewicht van minder dan een kilo. Ideaal dus voor studenten die toch al zware tassen mee moeten zeulen of voor zakenlui die veel onderweg zijn. Er zitten handige toepassingen uit de Play Store in en veel slimme web apps.

Argwaan bleek onterecht

De eerste Chromebooks werden in 2011 met enige argwaan bekeken. En dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt. Toen Google dat jaar zijn besturingssysteem Chrome OS introduceerde en daarmee de eerste Chromebooks op de markt kwamen, werden ze door veel mensen al bij voorbaat afgeschreven.

Hoe anders ziet de wereld er nu uit. Alle scepsis is verdwenen en dat is terecht.

De Chromebook C223 biedt enorm veel comfort. Ondanks het formaat is er een fullsize keyboard ingebouwd en je hebt een ruim touchpad.

De Chromebooks werden op de markt gebracht met de insteek dat een laptop - vooral voor het gebruik van tekstverwerking, internetten en een filmpje kijken - toegankelijk en goedkoop moet kunnen zijn, maar wel van hoogwaardige kwaliteit.

Zonder op te laden

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is ASUS een van de bekendste spelers in de industrie. Met de C223 heeft het merk een innovatieslag gemaakt ten opzichte van al de voorgangers en dit merk je vooral in het gewicht, de snelheid in gebruik en het uithoudingsvermogen.

Zo maakte de reislustige 24-jarige Guus Ehmer onlangs een reis van Schiphol naar Cuba en nam zijn C223 mee. ,,Echt top hoor, ik hoefde ‘m geen één keer op te laden”, bevestigt hij de lange batterijduur.

Het is verstandig om goed na te denken over het gebruik van je laptop voor je er eentje aanschaft. Je kunt jezelf namelijk veel geld besparen.

De Chromebook is een ideale oplossing voor iedereen die niet al te veel geld kwijt wil zijn aan een laptop en ‘m voornamelijk gebruikt om te kunnen internetten en tekstverwerken. Dus, als je geen grafisch ontwerper bent of een laptop wil aanschaffen om zware spellen op te laten draaien, neem dan ASUS C223 in overweging.