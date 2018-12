Twaalf jaar liefde in huis voor een prikkie

,,Mensen staan er niet bij stil wat er allemaal bij komt kijken voor je een mooie boom hebt”, zegt Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers (VNK).

Het groeiproces van de kerstboom wordt namelijk door velen enorm onderschat. Krol: ,,Het duurt wel twaalf jaar voordat een zaadje is uitgegroeid tot een volwassen boom.”

Marcel Hoksbergen is category manager bij GAMMA, de grootste kerstbomenverkoper van Nederland. Hij beaamt dat er heel wat bij komt kijken voordat de boom opgetuigd kan worden. ,,Daar zit zo’n twaalf jaar liefde in, met verpotten en snoeien. Wij halen bij GAMMA de bomen uit verschillende landen. Dat doen we om ervan verzekerd te zijn dat we altijd de gewenste kwaliteit bomen hebben. Soms is de oogst wat minder in het ene land en wat beter in het andere.”

Krol van de VNK kan zich er nog weleens aan storen dat mensen klagen over de prijs van een boom. ,,Dan kopen ze wel een bosje bloemen voor 25 euro dat na twee weken verlept is, maar ze willen voor een prikkie een hele boom in huis. Een maand lang! Want tegenwoordig zetten steeds meer mensen al voor Sinterklaas de kerstboom op. En dan vergeten ze vaak ook nog dat ‘ie af en toe een beetje water moet hebben.”

Geen consessie aan kwaliteit

Bij GAMMA heb je al voor nog geen 12 euro een kerstboom en aan de kwaliteit wordt geen enkele concessie gedaan. Hoe kan dat?

,,Eerlijk is eerlijk, wij moeten daardoor wel heel veel bomen verkopen en de gehele keten zo efficiënt mogelijk inrichten om onnodige kosten te vermijden”, legt Hoksbergen uit. ,, Als we één boom niet verkopen, moeten we er ongeveer tien verkopen om dat goed te maken.”

Hoksbergen gaat regelmatig naar de landen waar de GAMMA-bomen groeien. ,,Ik ga daar kijken of het goed gaat. Overigens kunnen twee bomen uit eenzelfde soort zaadje, die naast elkaar staan in dezelfde omstandigheden totaal verschillend zijn. Het is dus voor ons, nog best een klus om de kerstbomen uit te zoeken die aan onze eisen voldoen. Is de kleur goed? Blijft er aan de onderkant voldoende stam over? Is de vorm mooi? Vooral dat laatste is belangrijk. Zo’n boom kan dan wel in mijn ogen in perfecte staat verkeren, het oog van de klant is voor ons het belangrijkst! Dus soms moet ik mijn eigen gevoel aan de kant schuiven”, besluit hij lachend.

Zo houd je de kerstboom fit:

Als je een kerstboom met kluit hebt, zet die dan in aarde en geef ‘m elke dag ongeveer een halve liter water.

Zet de boom niet vlakbij de verwarming. Ook tocht en direct zonlicht zijn niet goed voor de naalden.

Hoewel direct zonlicht niet is aan te raden, heeft een lichte plek wel de voorkeur voor de boom.

Gebruik liever geen nepsneeuw, dat tast de naalden aan.

Wees voorzichtig met lampjes in de bomen. Te veel en te warm kunnen voor naaldenverlies zorgen.

Je hebt het vaak niet door, maar in de wintermaanden kan het weleens erg droog zijn in je huis. En dat is niet goed voor jezelf en ook niet voor de boom. Hang bakjes water aan de verwarming en lucht regelmatig.