Sleutelrol voor start-ups in race naar schonere wereld

Veel oplossingen voor de energietransitie, de omschakeling naar duurzame brandstoffen, worden namelijk ontwikkeld door start-ups in de tech sector.

Rockstart is een organisatie die jonge bedrijven helpt te versnellen in hun groei. Program director smart energy Freerk Bisschop richtte in 2001 als eerste in Nederland een onafhankelijk, 100% groen energiebedrijf op.

In dit interview legt hij uit waarom start-ups zo belangrijk zijn voor een nieuwe toekomst voor onze energie.

Wat doet Rockstart?

,,Wij selecteren in een vroeg stadium veelbelovende start-ups die we vervolgens helpen sneller door te groeien. Wij zijn dus een ‘accelerator’, een versneller. Geen ‘incubator’, een plek waar nieuwe start-ups ontstaan. We zorgen ervoor dat de ondernemers toegang krijgen tot kapitaal en tot andere marktpartijen en we staan ze bij met expertise en vaardigheden via ons uitgebreide netwerk van gespecialiseerde mentoren. Maar het belangrijkste is wellicht dat we een community van gelijkgestemden creëren, waar men van elkaar leert en waar synergie ontstaat. We werken binnen een aantal specifieke vakgebieden: health, smart energy en binnenkort ook agriculture & food. De start-ups waarmee we werken richten zich op een van die thema’s, maar de overeenkomst is altijd dat wat ze doen door digitale technologie en data wordt gestuurd.”

Waarom ‘smart energy’?

,,We zijn niet alleen actief in genoemde gebieden omdat het interessant is voor onze investeerders, maar vooral omdat wij vinden dat deze thema’s maatschappelijk relevant zijn. We gaan naar een wereld met 10 miljard bewoners en we hebben als mensheid al te veel CO2 uitgestoten. We moeten dus nú slimme oplossingen opschalen voor onze energievoorziening. Louter door zuiniger om te gaan met bestaande energie komen we er niet. Wij geloven dat slimme digitale technologie de decentrale, fossielvrije energievoorziening van de toekomst mogelijk maakt. Maar we moeten daarin nu verder investeren. De bestaande energiesector is sterk risicomijdend en traag met veranderen. Maar met name als het gaat om digitale technologie kunnen ze de ontwikkelingen niet bijhouden. Traditionele spelers zoals Shell willen gelukkig wel de transitie versnellen en disruptieve innovaties omarmen. Rockstart verbindt hen met jonge, slimme bedrijven die juist wél die risico’s willen nemen. En dat werkt dus heel goed. Wij trekken daarom bewust investeerders uit de energiemarkt aan zodat die bovenop de nieuwste ontwikkelingen kunnen zitten.”

Dat klinkt veelbelovend. Zijn daar voorbeelden van?

,,Te veel om op te noemen. Een interessant voorbeeld is Bundles. Dit bedrijf verhuurt huishoudelijke apparatuur aan consumenten op basis van een abonnement, waarbij je betaalt per gebruik. Spullen als een service dus. Alle apparatuur is connected, waardoor storingen al worden gezien voordat de gebruiker er iets van merkt. Maar het belangrijkste is dat alle apparatuur weer terugkomt bij de fabrikant en weer wordt gerecycled. Hiermee komt de circulaire economie werkelijk dichtbij. Bovendien kunnen ze al die connected apparatuur zodanig aansturen dat slimmer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Een ander goed voorbeeld is Sympower. Dit bedrijf biedt netbeheerders met slimme technologie reservevermogen aan door elektrische apparaten van particulieren en in de industrie in een online platform te koppelen om het elektriciteitsnet in balans te houden en pieken in vraag te voorkomen. Van dit soort initiatieven hebben we hoge verwachtingen. En dat is ook nodig, want door de omschakeling van fossiel naar duurzaam moeten we onze elektriciteitsnetwerken anders en vooral slimmer benutten. Als elektrische auto’s en warmtepompen straks gemeengoed zijn, stijgt immers de vraag. Wij hebben Sympower via ons netwerk gekoppeld aan Engie, waardoor beide ondernemingen nu veel meer slagkracht hebben.”

Zijn er ook start-ups die werken aan de bron van duurzame energie?

,,Jazeker. We hebben bijvoorbeeld Fibresail in onze stal. Die hebben een high-tech systeem op basis van glasvezel ontwikkeld waarmee continu en real-time de conditie en het gedrag van windturbinebladen worden gemonitord. Dit helpt niet alleen de operators om de opbrengst van windmolens te optimaliseren, het geeft ook waardevolle input voor de ontwikkeling van nieuwe windturbines. Ook hier blijkt weer dat met het vergaren van heel veel data en slimme software om die te analyseren veel winst is te behalen. In dit geval een verhoging van het rendement met 5%. En ze zijn pas net bezig. Zo’n voorbeeld bewijst: de winst zit vaak in een onverwachte hoek, en dat is ook de reden dat wij samen met Shell de New Energy Challenge organiseren. De transitie naar duurzame energie kan niet snel genoeg gebeuren en slimme startups spelen een sleutelrol op weg naar dit doel.”

Wie is Freerk Bisschop?

Dr. Freerk Bisschop was tijdens zijn studie natuurkunde al bezig met duurzame energie. Hij promoveerde op materialen voor zonnecellen en maakte daarna de overstap van wetenschap naar bedrijfsleven. Hij is zijn hele loopbaan al bezig met energie, vanuit de wetenschap dat de manier waarop de wereld energie opwekt en verbruikt véél beter en slimmer kan.