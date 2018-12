Tv-liefhebbers in de wolken met nieuwe technologie

Vooral de nieuwe OLED-technologie van het merk LG is een ware revolutie. Hierbij draagt iedere pixel bij aan de gewenste sfeer, zo weet ook George Vermij. Deze 40-jarige freelance filmjournalist is hoofdredacteur van filmplatform Cine. Zijn eerste films zag hij op een televisie ,,met zo’n gigantische beeldbuis die onder en boven zwarte balkjes liet zien.”

Die balkjes waren het bewijs dat de film opgenomen was in een andere beeldverhouding dan waar de televisie voor was gemaakt, klassiek (4:3) tegenover breedbeeld (16:9).

Perfecte mix

,,Je zou denken dat met de komst van de digitale televisie kijkers alleen maar scherper beeld willen, maar dat ligt complexer”, zegt Vermij. ,,Net zoals muziekliefhebbers weer naar vinyl luisteren, organiseren filmfans videoavondjes op groot scherm, met alle imperfecties die daarbij horen.”

Een klassieke film die bedoeld is om af te spelen op 35mm kan er in HD-kwaliteit heel korrelig uitzien. En in een superscherpe versie van een film uit de jaren tachtig wordt pijnlijk zichtbaar dat er pruiken en wel erg veel make-up worden gebruikt.

,,Wat we willen als we een film kijken is onderdompeling in de wereld van de film en de sfeer”, zegt Vermij. ,,En dat betekent de perfecte mix van contrast, helderheid, kleur en scherpte.”

LG heeft dat heel goed begrepen. LG Display is de enige die OLED schermen produceert voor televisies. Koop je een OLED-televisie van een ander merk, dan weet je zeker dat het scherm zelf in een LG-fabriek is gefabriceerd.

,,OLED is een beeldschermtechniek waarbij simpel gezegd iedere pixel een lampje is”, legt Jeroen Peeters, manager Engineering Benelux van LG uit. ,,Het beeld kan dus in theorie per pixel worden afgesteld. Kijkers kunnen kiezen voor beeld zoals het eruit ziet onder de beste omstandigheden: maximaal zwart, hoog contrast, rijke kleuren, minimale ruis, wat ze maar willen. Maar wie de sfeer van de jaren zeventig wil oproepen, kan alle instellingen uitzetten en gaan voor de authentieke glorie.”

Pathé echt thuis

Iedere televisie heeft een aantal voorgeprogrammeerde instellingen, zoals film, sport of gamen. Nieuwe tv’s variëren de instellingen zelf op basis van het licht dat ze waarnemen in de ruimte waar ze staan. Op de OLED-schermen van LG zijn de verschillende waarden veel fijnmaziger af te stemmen dan bij LED-tv’s.

Doordat de tv’s een internetverbinding hebben, zijn diensten met een eigen app, zoals Pathé Thuis, Videoland en Netflix kinderlijk eenvoudig te bedienen.

En wat is er mooier dan een film van Pathé Thuis huren en die op een OLED-scherm van LG bekijken. Dan haal je pas écht Pathé in huis!

Het oppoetsen van authentieke glorie, zoals Vermij aanstipte, is overigens niet zonder risico’s. ,,Films en series worden dan ‘remastered’ naar een andere beeldkwaliteit zonder het uiteindelijke effect voor ogen te houden.”

Een mooi voorbeeld daarvan was te merken bij Buffy the Vampire Slayer, een populaire serie in de jaren negentig, die gefilmd werd voor de toenmalige standaard van 4:3. Toen Fox TV in 2014 besloot de serie uit te zenden voor publiek van de 21e eeuw, sneed men het origineel tot breedbeeldformaat. Maar door dat bredere beeld kwamen er ongewenste personages, zoals de crew, in beeld of werd er zo sterk ingezoomd op details dat de omgeving wegviel. Ook de belichting werd opgekrikt, waardoor in sommige scènes vampiers opeens in het door hen gehate zonlicht liepen.

Gelukkig is dát inmiddels verleden tijd. En met de OLED-techniek van LG zijn we zelfs weer een stapje verder in de toekomst.