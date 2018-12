Grote trauma’s achter goedkope telefoons

Achter dergelijke koopjes schuilt namelijk vaak heel veel leed. Je kunt er bijna zeker van zijn dat die telefoon is gestolen en daarmee maak je je schuldig aan een ernstig misdrijf waar complete gezinnen door getraumatiseerd worden.

,,Ik ken zo’n gezin”, begint Sybren van der Velden zijn verhaal. Van der Velden is Landelijk Projectleider Woninginbraak en Heling bij de Nationale Politie.

,,Dat gezin heeft twee kinderen en kreeg nachtelijk bezoek van inbrekers. Bij het jochie van 12 zijn ze op de slaapkamer geweest en hebben ze van het nachtkastje de telefoon gepakt. Dat gezin is daar compleet aan onderdoor gegaan. Stel je maar eens voor dat er ’s nachts een crimineel naast het bed van je kind staat. Dan word je toch gek. En dat is waar je medeverantwoordelijk voor bent als heler. Je houdt de cirkel van criminaliteit intact door gestolen spullen te kopen. Je bent er medeschuldig aan dat kinderen niet meer durven slapen en weer in bed plassen van angst.”

Heel erg onderschat

Heling, het kopen van gestolen goederen, is een enorm onderschat delict. De schok in Nederland is altijd groot als er een nieuwsbericht verschijnt over een op straat in elkaar geslagen en beroofd oud vrouwtje. Maar diezelfde verontwaardigde mensen zouden zomaar eens twee dagen later doodleuk de mobiele telefoon uit de tas van die mevrouw voor een spotprijsje op de kop kunnen tikken.

,,Een heler beseft vaak niet dat ‘ie meewerkt aan heel veel ellende”, zegt Van der Velden. ,,Ellende voor de slachtoffers natuurlijk, maar ook voor zichzelf. Als jij je schuldig maakt aan heling, kun je je toekomst vergooien. Leuk hoor, een fiets voor een tientje. Maar het is strafbaar en je krijgt een strafblad. En reken maar dat de kans groot is dat je gepakt wordt. Sterker nog; die kans wordt steeds groter.”

Er is de politie veel aan gelegen om helers uit te roeien. Zonder heler immers geen steler. En daarom is er het landelijke opkopersregister dat is gekoppeld aan een databank met alle gestolen goederen.

,,Iedere opkoper is verplicht de goederen die hij inkoopt in dat systeem in te voeren. Het systeem checkt dan direct of het ingekochte goed is gestolen. Dat gebeurt ook als jij je fiets inruilt. Als iets is gestolen, krijgen wij een hit en de identiteit van degene die het goed heeft aangeboden. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld telefoons natuurlijk makkelijk traceren. Dat vergroot de kans dat we je komen aanhouden. En de rechters zijn niet mild. Zij stellen heling vaak al gelijk aan diefstal.”

Wat kun jij doen?

Wees alert, zeker bij spullen als sieraden, elektronica (laptops, mobiele telefoons, etc), fietsen, scooters, motorfietsen en auto's. Maar natuurlijk kunnen ook andere goederen gestolen zijn.

Let daarom op de prijs. Een gestolen product wordt vaak voor een onrealistisch laag bedrag aangeboden. Ook als de verkoper niet thuis wil afspreken, kan dat een indicatie zijn dat de spullen zijn gestolen. Als je twijfelt, vraag dan om de aankoopbon.

Bovendien kun je op www.stopheling.nl zelf checken of een tweedehands product dat je wil kopen bij de politie als gestolen staat geregistreerd. Als dat zo is, kun je dat via de meldknop direct aan de politie laten weten. Die stelt dan een onderzoek in om de criminelen op te sporen.

Check de site en vind alle informatie om te voorkomen dat jijzelf een heler wordt.

In opdracht van de Rijksoverheid.