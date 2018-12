We gaan tv-kijken op behang en ertegen praten

Gemiddeld kijken we 3 uur en 10 minuten per dag televisie en wereldwijd zit de verkoop van toestellen in de lift. Wel kijken we ‘anders’. Televisieproducenten spelen hier op in en investeren in ontwikkeling.

Zo is er de allernieuwste en verfijnde OLED-technologie van het merk LG, met schermen zo dun als behang. Dit innovatie merk investeert miljarden om van tv-kijken zoveel mogelijk een beleving te maken.

Een aantal jaren geleden werd de televisie als ‘t ware doodverklaard door de opkomst van tablets, laptops en smartphone. ,,Maar het blijft een sociale activiteit om samen op de bank naar de televisie te kijken”, zegt Ed Achterberg. Hij is oprichter van het onderzoeksbureau Telecompaper. ,,Het blijkt dat we toch het liefst op een groot scherm kijken met een goede kwaliteit van beeld en geluid. We brengen natuurlijk ook uren voor dat scherm door. Dan is perfect beeld wel zo prettig.”

Marktaandeel OLED groeit

Mede door de enorme technologische inspanningen van een grote elektronicaproducent als LG, staat de televisie als trots designmeubel in de kamers. De tv-markt groeit en is voornamelijk te verdelen in LED en de OLED-schermen. Die laatste worden alleen door LG Display voor televisies gemaakt. Andere leveranciers van televisies nemen bij LG de OLED-schermen af.

,,Het marktaandeel OLED op de mondiale tv-markt is groeiend”, zegt Menno van den Elzen van het internationale onderzoeksbureau GfK. ,,Het aandeel is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld en voor 2019 gaat die groei naar verwachting gestaag door.”

Tv-kijken op behang

Volgens Van den Elzen wordt er alles aan gedaan om nóg dunnere schermen te ontwikkelen. Er zijn schermen van minder dan 3mm dik te koop. We kunnen dus tv-kijken op een soort behang aan de muur. En in combinatie met een soundbar met Dolby Atmos wordt de ervaring nog meer versterkt, want de inspanning van alle producenten gaan ook richting geluid.

Achterberg: ,,Door technologische ontwikkelingen is men van kijken en luisteren veel meer een beleving gaan maken. Het wordt eindelijk echt entertainment.”

Uitgesteld kijken

Kenners van de markt als Van den Elzen en Achterberg zien het kijkgedrag van consumenten veranderen. Producenten van televisies springen daar gretig op in. De traditionele kijktijd - het zogenoemde lineair kijken - neemt in Nederland af. Je kunt immers ook best wat later naar GTST kijken en de reclames doorspoelen.

Het gevolg is dat Nederlanders meer ‘uitgesteld’ gaan kijken en naar video on demand.

Een goed gesprek met je tv

,,Een onmisbaar onderdeel van de moderne televisie is daarom ook de app”, verklaart Tim de Vogel, hoofdredacteur van vakblad Elektro Retail Magazine, de ontwikkeling van de smart-tv.

Uit verkoopcijfers van GfK blijkt dat 85 procent van elke televisie al een smart-tv is. De Vogel: ,,Die televisies hebben een verbinding met internet. Het maakt kijken een stuk makkelijker, omdat elk platform als YouTube, Pathé Thuis en Netflix een eigen app heeft. De bediening is daardoor kinderlijk eenvoudig.”

Er komt de komende jaren volgens De Vogel nog iets anders dichterbij. ,,Via Google Assistant of Amazon Alexa met je stem een televisie bedienen.”

Bij LG weet men hier alles van: ,,Je kunt het volume veranderen, of je beeldinstellingen wijzigen”, zegt Jeroen Peeters, Manager Engineering Benelux bij LG. ,,Maar ook informatie uit de tv-gids opvragen of timers instellen. Er is echt van alles mogelijk.”

LG heeft natuurlijk ook nog de Magic Motion Remote Control voor zijn Smart TV internetdiensten. Door te wijzen beweeg je een cursor rechtstreeks over het beeld. De bediening lijkt op die van een muis of de controller van de Nintendo Wii.