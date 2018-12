Heb begrip voor een chagrijnige ober

Hoe mooi zou het zijn als we elkaars gedragingen zouden snappen? Wat kan inlevingsvermogen ons allemaal brengen? Hein Heijen is oprichter van de Academie voor Gedragskennis en ontwikkelde hiervoor een model.

Wie vroeger een beetje heeft opgelet tijdens de biologielessen, kent de anatomie van ons lichaam; waar bevinden zich je hart, of je lever. Ook hebben we geleerd hoe de verschillende organen in ons lichaam met elkaar samenwerken. Maar wanneer je mensen vraagt naar de anatomie van ons innerlijk, wordt het een stuk lastiger. "Het is niet tastbaar”, begint Heijen. “Maar dat maakt niet dat onze psyche en daarmee ons gedrag niet te visualiseren is. 99,995% van je gedragingen komt uit je onderbewuste. Je kunt heel veel bereiken als je erachter komt waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.”

Onze geest in kaart

Heijen ontwikkelde een keuzegedrag-model, dat de psyche en de onderliggende redenen van ons gedrag in kaart brengt. “Ik heb jarenlang als trainer in de gezondheidszorg gewerkt en merkte dat er een hoop onkunde en onmacht was als het ging om contact maken met elkaars ‘binnenleven’. Dat staat het voeren van goede dialogen met elkaar, patiënten of met jezelf in de weg. Er was geen stappenkaart die richting gaf aan hoe het menselijk gedrag is opgebouwd. Zonde, want hoe meer kennis je hebt over de elementen van een goede dialoog, en onderliggende redenen van elkaars gedrag, hoe meer rendement je kunt behalen. Niet alleen in de zorg, maar overal. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Vergelijk het met een piano: het instrument zelf kun je zien, maar de toetsen die je indrukt bepalen welke melodie eruit komt. Zo gaat het ook bij de mens en dat heb ik in kaart gebracht.”

Hein Heijen ontwikkelde het keuzegedrag-model Ⓒ Vincent van Dordrecht

Begrip voor anderen én jezelf

Door ontzettend veel werkmodellen binnen de psychologie te bekijken, besefte Heijen zich dat er genoeg informatie voorhanden was voor mensen met een ziekte. Voor mensen die niet ziek zijn, maar die door allerlei omgevingsveranderingen op een bepaalde manier handelen, was er niets. “Niemand kent zichzelf echt; waarom gedraag je je zoals je je gedraagt? Je denkt dat je het weet, maar dat zijn allemaal verklaringen achteraf. Als je dit van jezelf niet weet, weet je het dus ook niet van anderen. Dat kan leiden tot veel onbegrip. Stel, je bestelt ergens een drankje en de ober is onvriendelijk; hij kijkt je niet aan en gooit de helft van je wijntje over de tafel omdat hij het glas op een lompe manier neerzet. Je bent dan al snel geneigd om dit toe te schrijven aan zijn persoonlijkheid en te denken: ‘wat een onaardige, slechte ober’. Maar we kennen zijn situatie niet en weten niet wat er vooraf gegaan is aan de uiting van dit gedrag. Mijn model maakt inzichtelijk dat er veel meer is dan alleen het gedrag van de ober op dat moment; wat zijn de omgevingsfactoren die hebben geleid tot deze uiting. Door je dit te realiseren, erger je je misschien minder. Je zou dan ook aan iemand kunnen vragen: ‘goh, waarom zet jij dit glas zo bij me neer?’. Hang er geen waarde aan, maar benoem wat er gebeurt. Zo kun je de dialoog aangaan en veel meer begrip krijgen voor de reden van het gedrag van anderen én jezelf.”

Keuzegedrag-model

Maar hoe ziet dit model er nou concreet uit? Volgens Heijen zijn er elf stadia die je doorloopt, voordat je een bepaald gedrag -output- laat zien. We bespreken hier de vijf meest herkenbare. Het eerste stadium is de context, ofwel de situatie waarin je je bevindt. “Stel je voor, de ober van hierboven komt te laat op zijn werk. Er wordt door zijn leidinggevende gevraagd: ‘Zo, heb je lekker uitgeslapen?’. Na het aanhoren van deze woorden komt de ober in het stadium van de waarde-motivatie-zingeving; hij hangt een bepaalde waarde aan wat zijn leidinggevende zojuist tegen hem heeft gezegd. Hij gaat dan denken: ‘als mijn leidinggevende dit zegt, dan vindt hij me vast lui, of passief of een profiteur’. Deze zogenoemde ‘zingevingswoorden’ leiden tot bepaalde emoties, het derde stadium. In dit geval kunnen die emoties bestaan uit angst, agressie, verdriet of walging. De emotie brengt de ober naar het vierde stadium; dat van de overtuiging. Die zou hier kunnen zijn: ‘Ik voldoe niet’, of, ‘Als ik niet op tijd ben, denkt mijn baas dat ik niet hard werk en geen ambitie heb’. Zijn interne toestand (gevoelens), het vijfde stadium, kan dan zijn dat hij zich ongelukkig voelt of onrustig en eenzaam. Hij zit niet lekker meer in zijn vel. Al het bovenstaande leidt uiteindelijk tot bepaald gedrag: het op een lompe manier op tafel zetten van een glas wijn. Wanneer zijn leidinggevende naar de oorzaak van zijn te laat komen had gevraagd, de ober zich had kunnen verklaren –‘de dag ervoor tot laat doorgewerkt’- en hij zich begrepen had gevoeld –‘goh, wat fijn dat je deze inzet toont’-, dan had hij die dag waarschijnlijk op een heel andere manier gehandeld. De leidinggevende had precies geweten hoe hij het gedrag van zijn ober had kunnen beïnvloeden met, in dit geval, meer tevreden klanten tot gevolg.”

Meer empathie

We gebruiken hier een ober als voorbeeld, maar je kunt bovenstaande toepassen op elke werkvloer. Daarom gebruikt Heijen dit model al veelvuldig in zijn trainingen in het bedrijfsleven. De volgende stap is om dit ook uit te rollen in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de overheid. “Dit is een essentieel punt in de ontwikkeling van (jonge) mensen. Er is een groot gebrek aan psychologisch inzicht in deze hightech wereld. Met mijn model kunnen mensen rust creëren in hun leven omdat het ze inzicht brengt; je weet precies op welke ‘knoppen’ je moet drukken bij een ander (of bij jezelf). Dat brengt de wereld een stuk meer empathie.”

