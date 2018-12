Dit leg je écht niet onder de kerstboom dit jaar

Ieder jaar rond kerst is het weer een gekkenhuis in de elektronicazaken, zo ook bij BCC. En ieder jaar zijn er weer nieuwe trends. Jolanda is gek op gadgets en dus ook op de hoogte van de laatste trends in elektronicaland. “Wat dit jaar echt niet meer kan onder de boom? Alles met een snoer, dat is echt uit! Draadloos is hip. Denk dan bij de jongere generatie aan bluetooth speakers en oordopjes. Een uitschieter is de Google Chromecast, waarmee je je smartphone kunt verbinden met je tv. Helemaal niet geliefd zijn schoonmaakapparaten voor je huis; veel te nuttig en niet leuk om te krijgen. Denk aan reinigers voor de ramen of stofzuigers. Het allerergste vind ik een strijkijzer met bijbehorende strijkplank, daar kun je toch niet mee aankomen? Draadloze stofzuigers zijn overigens een ander verhaal, want dat zijn weer mooie eyecatchers. Als mensen me om advies vragen en ze hun partner iets huishoudelijks willen geven dan vraag ik ook wel of ze het zeker weten. Ik zeg dan: misschien heeft hij of zij liever een airfryer, hahaha! Of een Nespresso- of volautomatisch koffie apparaat, die zijn onder een iets oudere doelgroep zeer geliefd.”

Geeftrends

Dat er elk jaar nieuwe trends zijn is in de winkel heel goed merkbaar. “Vorig jaar was het hebben van een baard heel erg in de mode, dus gingen de baardtrimmers als warme broodjes over de toonbank. Persoonlijke verzorging was toen echt het ding; ontharingsapparaten, elektrische tandenborstels, monddouches. Dit jaar zijn ‘smart home’ producten de trend. Alles dat je met een app of met je stem kunt bedienen is hot en makkelijk. En de airfryer niet te vergeten. De nieuwste modellen vliegen de winkel uit. Je merkt wel dat de economie aangetrokken is, want mensen besteden meer.”

Naar de winkel

Online shoppen is natuurlijk niet meer weg te denken, toch vinden veel mensen het fijn om naar een fysieke winkel te komen. “Je merkt dat ze goed voorbereid zijn en dat ze al online hebben gekeken. Toch vinden veel mensen het prettig om echt te zien wat ze kopen en er advies bij te krijgen. We kunnen dan bijvoorbeeld verschillende modellen laten zien en de specificaties uitleggen. Soms zijn de populaire items in de winkel uitverkocht, maar als het nog wel op voorraad is, sturen we het gratis op en heb je het de volgende dag al in huis.”

Samen eten

Met elkaar om tafel komt elke kerst terug, daarin verandert niets. De manier waarop wel. “De ‘dinner for all’ tafegrill is dit jaar een hit. Je hebt dan je eigen bakplaatje met een bord eraan vast. Zo kan iedereen eten wat hij of zij lekker vindt. Bovendien staat het mooi op tafel. Maar gourmetten is ook niet weg te denken, dat blijft booming.

Zelf ga ik met kerst ook lekker met mijn gezin en schoonouders aan de ‘dinner for all’. Met patat erbij uit de airfryer. En wat ik onder de kerstboom leg? Mijn oudste zoon (16) geef ik draadloze oordopjes en een bluetooth speaker. Mijn jongste zoon (12) een paar sneakers en een draadloze koptelefoon. Geheel volgens de trends ja! Mijn man en ik geven elkaar niets elektronisch, we hebben alles al! Dus dat wordt een lekker luchtje, ook altijd goed!”