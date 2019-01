Strenge selectie voor enkeltje Mars

Bas Lansdorp is een geboren ondernemer met een passie voor het schijnbaar onbereikbare. Hij is de medeoprichter en CEO van Mars One, de Nederlandse stichting die als doel heeft in 2032 de eerste ruimtekolonie op de rode planeet te vestigen. Haalbaar of niet, meer dan 200.000 kandidaten meldden zich reeds aan voor een enkeltje Mars. Maar lang niet iedereen is geschikt.

Zou jij het doen? Vrienden en familie nog eens een stevige knuffel geven, in een raket stappen om vervolgens zeven maanden later op Mars te landen in de wetenschap dat je je geliefden nooit meer terugziet? Lansdorp zelf had je er twintig jaar geleden niet blijer mee kunnen maken. Als jonge werktuigbouwkunde student in Enschede droomde hij ervan. Maar hij wist ook dat de kans klein was om als niet-geboren Amerikaan ooit door NASA te worden uitgekozen voor een dergelijke missie; áls zo’n avontuur er ooit al eens zou komen. Dus wat deed hij? Lansdorp begon in de avonduren en de weekenden plannen te maken voor zijn eigen ruimtemissie, Mars One.

Lansdorp: ,,Uitgangspunt was toen al om er een enkele reis van te maken. Permanente kolonisatie dus. Vandaar de ‘One’ in de naam. Die enkele reis maakt een menselijke Mars-missie technisch mogelijk. Want vanaf Mars een retourvlucht lanceren, forget it. Nu al mislukt zo’n vijf procent van alle raketlanceringen. En die vertrekken dan gewoon vanaf aarde, onder de beste omstandigheden en met de beste ingenieurs om alle systemen te controleren voor de lancering. Om datzelfde vanaf Mars te proberen, moet je er eerst vele machines en mensen naartoe vliegen. Dat duurt jaren en kost enorm veel geld. NASA begroot de kosten voor zo’n retourtrip op vele tientallen miljarden. Voor de plannen van Mars One is aanvankelijk ‘slechts’ zes miljard dollar nodig.”

,,Ik ben ervan overtuigd dat de kolonisatie van Mars ook het leven op aarde verandert”, zegt Lansdorp. ,,We gaan niet alleen naar Mars voor Mars, maar ook om het leven hier beter te maken. Als wij straks omhoog kunnen kijken in de wetenschap dat er mensen op andere planeten leven; wie kan er dan nog zeggen dat er iets is wat wij niet kunnen doen? Dit gemeenschappelijke doel inspireert mensen wereldwijd en brengt ons een stukje dichter bij elkaar. Kinderen raken meer geïnteresseerd in techniek en wetenschap in plaats van dat ze popster willen worden. Het laat mensen bovenal inzien hoe waardevol onze eigen planeet is. Mars is de op één na beste plek in ons zonnestelstel om te leven, maar het is alsnog een droge, woestijnachtige planeet. Wanneer mensen zien hoe moeilijk het is om daar te komen, schatten ze onze eigen blauwe planeet meer op waarde. Want om eerlijk te zijn: er is geen back-up aarde.”

Historisch moment

Als alles wat nodig is voor een permanent leven op Mars uitgebreid is getest, worden in 2031 de eerste vier astronauten gelanceerd. ,,Na lancering zullen zij, ergens in een baan om de aarde, overstappen in een klein ruimtestation waarmee ze naar Mars zullen vliegen. Een historisch, maar potentieel ook zenuwslopend moment. Stel je voor dat je één van die vier mensen bent, wetend dat zodra je de motoren aanzet er geen weg meer terug is. Dan duurt het zeven maanden vliegen en nog twee jaar wachten voor de volgende crew landt. Enzovoort en zo verder…”

Maar hoe krijg je zes miljard bij elkaar? ,,Voordat ik Mars One startte in 2011 hoorde ik dat de Olympische Spelen van Londen het Internationaal Olympisch Comité zo’n 4,5 miljard dollar had opgeleverd aan uitzendrechten, sponsordeals en partnerships.”, zegt Lansdorp. ,,Bijna dus al de kosten voor onze Mars-missie, die ik qua mediawaarde inschat op acht keer de Olympische Spelen, omgerekend zo’n 36 miljard. Ons verdienmodel is dus niet technologie, maar unieke content. Al zullen er ook verkoopbare technologische spin-offs zijn. Denk bijvoorbeeld aan innovaties die het mogelijk maken om voedsel te kweken met een minimum aan water. Ook erg relevant voor bepaalde plekken op aarde.”

Technologisch en financieel ziet Lansdorp het dus helemaal zitten. ,,Het moeilijkste is nog het menselijke aspect. Hoe stel je een team samen dat kan omgaan met alle stress en spanningen die op hen afkomen? Ik bedoel, ga maar eens met je drie beste vrienden twee jaar in een kleine ruimte bivakkeren. Grote kans dat je elkaar de hersens inslaat.”

Norbert Kraft, onze Chief Medical Officer met jarenlange ervaring in de internationale ruimtevaart, is bij Mars One verantwoordelijk voor de selectie.

,,Hij wist me ook te vertellen dat ik zelf totaal niet geschikt ben als astronaut, vooral niet in de eerste paar missies. Ik ben koppig, ongeduldig en snel geïrriteerd. Goede eigenschappen voor een ondernemer, maar niet wanneer je jarenlang met een handjevol anderen in een kleine ruimte moet samenleven en –werken. We zoeken dan ook Olympiërs in tolerantie en geduld.”

Zware trainingen

Gelukkig is er keuze genoeg. Vanaf het moment dat de vacature live ging, mei 2012 alweer, stond de teller binnen no-time op tweehonderdduizend aanmeldingen. Daar zijn er nu nog zo’n honderd van over. Uiteindelijk willen we tien tot vijftien teams, tussen de veertig en zestig mensen, fulltime trainen voor hun kans op Mars. Want als er daar iets misgaat, moeten ze het zelf oplossen. Er zijn geen escapes.”

Garanties dat deze kandidaten ook echt de ruimte in gaan, zijn er niet. ,,Dat ligt er maar net aan hoeveel ze aankunnen”, zegt Lansdorp. ,,De trainingen zijn dan ook loodzwaar. Alles wat mis kan gaan, gaat ook mis bij het trainen. En meestal op de slechtste momenten. Bijvoorbeeld wanneer je na een lange dag afzien, met al weinig slaap de vorige nacht toen er ook al iets misging, eindelijk net weer in bed ligt. Zij die hier doorheen komen, zijn onze man of vrouw.”

Lansdorp erkent dat realisatie van het plan lastig wordt. ,,Er zijn duizenden scenario’s waardoor het fout kan gaan en slechts enkele die succes voorspellen. Maar of Mars One de organisatie gaat zijn die leven op de rode planeet mogelijk maakt, is nog geen eens mijn grootste drijfveer. Ik wil in ieder geval een bijdrage hebben geleverd aan de mogelijkheid daartoe. Het grootste succes is misschien wel dat permanente kolonisatie van Mars een serieus punt van discussie is geworden. Zes jaar geleden zag iedereen een enkeltje Mars nog als een raar plan. Maar inmiddels begint het te landen dat dít is wat mensen doen. Ze beginnen ergens, gaan op ontdekkingstocht, vestigen zich elders, tot de volgende generatie weer een stukje verder gaat. Dat zit in onze natuur. In wezen is de kolonisatie van Mars niet anders dan die van Amerika of Australië. Toen mensen honderd jaar geleden die kant op emigreerden, zagen ze de achterblijvers vaak ook nooit meer terug.

Buzz Aldrin, de tweede mens op de Maan, gaf mij daarin gelijk toen hij het Amerikaanse congres erop attendeerde permanente kolonisatie weer bespreekbaar te maken. Iets wat hij niet had durven doen zonder Mars One en die tweehonderdduizend mensen die zich vrijwillig opgaven voor een dergelijke missie. Aldrin heeft me daarna zelfs uitgenodigd voor een ontbijt in Londen en me daar persoonlijk bedankt: een van de meest trotse momenten in mijn leven.”

