‘Deze drie aandelen móet je in je portefeuille hebben’

Aan het woord is Geert Schaaij, de bekende oprichter van Beursgenoten, het bedrijf dat voortdurend speurt naar kansrijke beleggingen. Schaaij heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en heeft in de ruim 30 jaar dat hij in het vak zit een radar ontwikkeld voor de juiste aandelen. “Beleggen is voortschrijdend inzicht. Daarbij moet je alleen laten leiden door de fundamenten van bedrijven. Het is voor beleggers zaak het nieuws te volgen over de bedrijven en aandelen die je in je portefeuille hebt of wilt hebben en het reguliere wereldnieuws dat daar weer invloed op heeft”, aldus Schaaij.

Wie zich abonneert op Beursgenoten krijgt, naast een geweldig mooi magazine vol tips, analyses en achtergrondreportages, ook dagelijks een actuele nieuwsflash met relevante informatie omtrent beursgenoteerde bedrijven en beleggingen. Het is als het ware je persoonlijke gids voor een beleggingsstrategie die mogelijkheden biedt. “Wij monitoren voortdurend met 14 analisten alle Nederlandse en Belgische aandelen en hebben wereldwijd analisten zitten”, zegt Schaaij. “Wij weten exact welke bank of broker het beste gas- en olieteam heeft zitten ter wereld, om maar een voorbeeld te geven. Beursgenoten staat bekend om haar eigenzinnige en afwijkende mening, maar we zijn niet eigenwijs. We volgen alles en iedereen. Wat voor ons telt is: hebben onze abonnees de juiste aandelen in hun portefeuille?”.

Pareltjes

Beursgenoten staat in de markt bekend om de pareltjes die het steeds weer ontdekt. “Wij slaan geen sector over en onze soms compleet afwijkende adviezen pakken vaak heel goed uit”, zegt Schaaij. “Sowieso raad ik iedereen die wil beleggen aan om een goed gespreide portefeuille te nemen. Daar wil ik beleggers graag bij helpen, dat is mijn passie! Verdeel en heers. Ja, ook nu hebben we weer pareltjes hoor”, lacht Schaaij. “Je kunt bij ons gratis een rapport downloaden met daarin de drie aandelen die je absoluut aan je portefeuille moet toevoegen.”

Wie belegt en zich blindstaart op de koersen, kan er weleens moedeloos van worden. Als Trump bijvoorbeeld wat roept, zou de koers zomaar kunnen dalen. “Maar zo moet je er dus niet instaan”, zegt Schaaij. “Trump is maar een rimpeltje in de vijver en heeft echt niet het eeuwige leven. Je moet vertrouwen op de fundamenten van bedrijven en de bedrijfsontwikkelingen nauwlettend volgen. Bedrijven veranderen nu eenmaal en op die transities moet je inspringen.” Schaaij vervolgt: “Neem het aandeel Koninklijke DSM, ooit opgericht als staatsbedrijf voor de exploitatie van ondergrondse steenkoolreserves en nu een van de grootste leveranciers van voedingsmiddelen en vitamines. Volg de ontwikkelingen! Stel dat men nu massaal zou besluiten te stoppen met suiker te gebruiken in producten, een trend die wij zien. Dan kijken we naar de alternatieven en die zijn indrukwekkend, dat zijn de blue ships van morgen. Die aandelen wil je in je portefeuille.”

Schaaij, bekend van optredens in tv-programma’s als EenVandaag, De Wereld Draait Door, LXRY TV en Businessclass, maakt zich nog iedere dag druk over beleggingskansen. Wat bezielt hem om daarmee bezig te blijven en die kennis te delen?

Passie

“Dat wordt me wel vaker gevraagd”, geeft Schaaij aan. ”Vroeger toen ik piepjong was en begon met beleggingsadvies te geven, vroeg iedereen aan mij: als je zo goed kunt beleggen, waarom ben je dan nog niet rijk? Nu ik rijk ben, vragen ze aan mij waarom ik dit werk nog steeds doe. En het antwoord is eigenlijk heel simpel… Passie! Beleggen is mijn lust en mijn leven.”

Advies geven over hoe men het beste kan beleggen brengt ook een stuk verantwoordelijkheid met zich mee? “Dat klopt”, meent Schaaij, “maar ik wíl mensen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen door het delen van onze kennis en kunde. Eendracht maakt macht. Wat een warm bad was het een maand geleden op ons Beursgenotensymposium in de RAI Amsterdam. Die was afgeladen vol; de mensen moesten zelfs in de gangpaden staan. Op het platform van Beursgenoten kunnen mensen dat terugzien. Daar bieden wij de beleggers ook een schat aan informatie waarmee zij het eens kunnen zijn of juist oneens. Weet waar je staat. Ook doe ik vaak zelf mee met ‘parels’ (kansrijke aandelen, red.) en kan zo de beleggers direct bijstaan. Beleggen doe je per slot van rekening samen.”

Mensen die geïnteresseerd zijn in de werkwijze van Schaaij en Beursgenoten kunnen dus onder meer gratis een rapport downloaden waarin drie mooie grote Nederlandse aandelen onder de loep worden genomen in een sector die in 2018 beleggers niet kon bekoren. Maar nu zijn deze aandelen kansrijker dan ooit.

