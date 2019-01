Laat jij je geld ook het huis uitvliegen?

Warme lucht is namelijk kostbaar en toch laten we dat massaal onnodig de woning verlaten. Die warme lucht is ook te recyclen.

De warme lucht die normaliter het huis uitglipt, kan met een hybride ventilatiewarmtepomp worden hergebruikt en dat bespaart tussen de 25 en 50% in het gasverbruik.

Het is eigenlijk best vreemd dat een besparing die zo voor de hand liggend is, niet al veel meer is omarmd. Het op de ‘traditionele’ manier verwarmen van onze huizen, met de cv, geniet nog altijd de voorkeur. En dat is best zonde. Behalve dat een besparing van gas goed is voor het milieu, is een warmtepomp goed voor de portemonnee. Je gebruikt met de Spaarpomp iets meer elektriciteit, maar minder gas. En gas wordt steeds duurder en elektriciteit goedkoper.

Niet voor niets geeft de Consumentenbond aan: ,,Het bespaart energie, dus je stookt zuiniger en duurzamer. Zelfs als het buiten koud is.”

Er bestaan nogal wat misverstanden over warmtepompen en daar zou de terughoudende houding van consumenten weleens vandaan kunnen komen. Zo zou een dergelijke warmtepomp duur zijn en herrie maken.

Maar wie bij Warmgarant een Inventum Spaarpomp aanschaft, bespaart 1500 euro vanwege de subsidie die op de Spaarpomp zit en heeft er al eentje in huis voor 1495 euro. Zo’n Spaarpomp is bovendien juist heel stil in gebruik omdat er geen buitenunit nodig is. Bovendien werkt hij gewoon naast de oude vertrouwde cv-ketel.

In feite werkt deze warmtepomp heel simpel. Via ventilatieroosters wordt frisse lucht van buiten de woning ingebracht en via de gebruikelijke ventilatiekanalen wordt vervuilde lucht afgevoerd. Dit zorgt voor een gezond leefklimaat. De warme lucht die normaal gesproken het huis verlaat, wordt door de Spaarpomp gerecycled. De warmte wordt gebruikt en door de warmtepomp opgewaardeerd. Hiermee wordt de cv verwarmd en daardoor is er minder gas nodig.

Gebruikers van een warmtepomp lopen hiermee dus vooruit op aankomende kabinetsmaatregelen waardoor het gasverbruik in woningen teruggedrongen zal gaan worden.

Andere soorten warmtepompen

Omdat natuurlijk niet alle woningen hetzelfde zijn, zijn er verschillende varianten van de warmtepomp. Er zijn bodemwarmtepompen en lucht-water warmtepompen. Voor een bodemwarmtepomp worden één of meerdere gesloten bronnen geboord, afhankelijk van de warmtebehoefte van het huis. Deze bronnen gaan zo ongeveer 80 meter de grond in, waar het warmer is. De warmte wordt met compressoren verder tot 40⁰C verwarmd. Dit gebeurt in de binnenunit van de warmtepomp. Ideaal voor vloerverwarming en sanitair gebruik. Bodemwarmtepompen worden vaak ingezet voor collectieve systemen, zodat meerdere woningen gebruik kunnen maken van hetzelfde systeem.

Deze bodemwarmtepompen zijn echter wel vrij duur en dat is ook de reden dat mensen denken dat warmtepompen in het algemeen erg prijzig zijn.

Lucht-waterwarmtepompen zijn er in twee varianten: op buitenlucht en op ventilatielucht, zoals de Inventum Spaarpomp.

Een buitenlucht warmtepomp haalt, niet geheel verrassend, warmte uit de lucht. Dit gebeurt, in tegenstelling tot bij de Inventum Spaarpomp, door middel van een buitenunit die warmte transporteert naar de binnenunit. Deze zet de warmte om naar water ten behoeve van de verwarming.

Warmtepompen op buitenlucht zijn duurder in aanschaf dan ventilatiewarmtepompen.

De warmtepompen functioneren, net als alle andere verwarmingen, vanzelfsprekend het beste in een goed geïsoleerde woning. Met een goed geïsoleerd huis, in combinatie met een warmtepomp, kun je echt geld besparen.

De Amstelveense Yvette Imanuel is sinds enige tijd een dankbare gebruiker van een Spaarpomp. ,,We zijn groter gaan wonen en verbruiken minder gas dan in ons vorige, kleinere, huis. Echt ideaal.”