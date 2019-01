‘Gratis autorijden door dit aandeel te kopen?’

Geert Schaaij denkt de sleutel hiervoor in handen te hebben. En je kunt veel zeggen, maar Schaaij heeft recht van spreken. De eigenaar van Beursgenoten verdiende een vermogen met beleggen en geeft verrassende adviezen die zijn abonnees van Beursgenoten vaak geen windeieren leggen. “Als je als belegger louter geïnteresseerd bent in koersen doe je het niet goed. Ga bij jezelf te rade bij een belegging: wat koop ik, waarom koop ik het en waarvoor koop ik het. Je moet geloof hebben in wat je koopt, er affiniteit mee hebben.”

Schaaij is een autoriteit die met regelmaat op televisie zijn licht over de beleggingsmarkt laat schijnen. Met Beursgenoten gaat hij op zoek naar de pareltjes die door vele anderen over het hoofd worden gezien. “Je moet er sowieso voor zorgen dat je je eigen onkosten terugverdient. Zo heb ik het altijd gedaan. En gezien het wagenpark dat ik moet onderhouden, doe ik dat best goed”, zegt hij schaterlachend.

“Maar hoe zorg ik er nou voor dat ik de brandstof van die wagens terugverdien? Dat geheim wil ik wel delen met jullie lezers. Je kunt nu helemaal gratis en vrijblijvend een rapport downloaden. Daarin staat een omschrijving van een van de grootste bedrijven ter wereld die de toekomst gaat bepalen in schoon en elektrisch rijden. Het bedrijf heeft ook nog een Nederlands tintje. Iedereen heeft het erover dat lithium de nieuwe olie wordt, lees dan alles maar over dit aandeel. Dat advies geef ik gratis en wellicht ga je er zoveel mee verdienen dat je straks gratis autorijdt.”

Buitenkansjes

Behalve een plat-Friese tongval en een gezonde dosis humor bezit Schaaij ontegenzeggelijk een neusje voor de juiste investeringen. “Mijn beleggingsstrategie is duidelijk: vind de parels. Ik blijf daarbij heel dicht bij de waarde van het leven. Wat, waarom en waarvoor koop ik?” Schaaij hoeft het voor het geld niet meer te doen, dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Maar beleggen en anderen daarin adviseren is nu eenmaal z’n lust en z’n leven. Wie zich abonneert op Beursgenoten wordt dagelijks via nieuwsflashes op de hoogte gehouden van de buitenkansjes. Daarnaast ontvangen leden onder meer een prachtig glossy magazine met inside story’s, analyses en reportages uit de wereld van beleggen.

Het geloof in het product waarin je belegt, is een belangrijke factor voor Schaaij. “Als ik een aandeel Philips bezit, koop ik ook een televisie van Philips. Dat is toch logisch! Met een aandeel ben je immers mede-eigenaar van dat bedrijf. En je gaat natuurlijk in je eigen winkel winkelen. Zo wordt jouw aandeel indirect een stukje meer waard. Andersom werkt het ook zo. Als je een Apple telefoon hebt, koop je eerder een aandeel Apple dan een aandeel Samsung. Echter, wanneer je slim bent koop je ze allebei”, lacht hij.

Dit is ook precies wat Schaaij onderscheidt met Beursgenoten, hij geeft veel bruikbare aanwijzingen. “Wanneer een aandeel stijgt dan worden beleggers euforisch, maar wanneer een aandeel daalt vinden beleggers pas rust als ze het aandeel hebben verkocht”, zo vervolgt Schaaij. “Geduld is een schone zaak zei mijn moeder altijd. Ik laat beleggers nooit in de steek en wij blijven het aandeel monitoren. Wie wil, mist niks meer door dit kenbaar te maken aan ons. Wij mailen dan alles wat belangrijk is naar de belegger. Beleggen doe je samen”, zegt Schaaij.

Schaaij gelooft momenteel heilig in de toekomst van het door hem aangeprezen aandeel, wat nu marktleider is. “Een klein kind ziet dat de wereld verandert. Diesels worden minder gemaakt en geweerd uit druk bevolkte gebieden.”

Niet voor niets is dus zijn nieuwe pareltje, dat in het rapport wordt besproken, een bedrijf dat ‘iets’ doet in schoner rijden. “Nee, ik ga niet zeggen welk bedrijf het is. Mensen krijgen van de hoed en de rand te weten over dit aandeel door het rapport kosteloos te lezen. Mensen mogen er wel íets voor doen”, besluit de adviseur.