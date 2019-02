Beetje saai, maar goede kans op rendement

Supermarktbeleggingen tonen al jaren aan een stabiele factor in de markt te zijn mits risico’s goed zijn afgewogen. De exploitatie van supermarkten is tot op heden conjunctuurongevoelig gebleken. Dat wil zeggen dat ze er nauwelijks last van ondervinden als het met de economie een stukje minder gaat. Sterker nog; ook in crisistijd zat er groei in de supermarktomzetten! Daarbij zijn de huurders van supermarktvastgoed doorgaans gerenommeerde partijen als Albert Heijn en Jumbo, die niet zo snel zullen verzaken met het betalen van de huur. Dat biedt vertrouwen.

Bij Reyersen van Buuren zijn ze gespecialiseerd in beleggingen in vastgoed en hebben ze al vele supermarktfondsen geïntroduceerd. Het kantoor bestaat al ruim 35 jaar en is zonder meer ‘degelijk’ te noemen.

Niet spannend

,,Sommigen vinden onze supermarktbeleggingen wellicht soms zelfs wat saai”, geeft Daan Wildschut van het vastgoedbeleggingskantoor toe. ,,Maar dit beschouwen we als een compliment. Veel beleggers zijn op zoek naar rust in de beleggingsportefeuille.”

,,Dit is alweer het 19de supermarktfonds”, vervolgt Wildschut. ,,Supermarktvastgoed heeft zich al jaren bewezen als een beleggingscategorie met een relatief stabiele kasstroom. Daar borduren we op voort, maar wel in een verbeterd jasje. Met het nieuwe S5 Forum Fonds dat Sectie5 Investments NV in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert, gaan we aan meer risicospreiding van locaties doen. Het is namelijk een groeifonds; het fonds start met drie mooie supermarkten en het doel is om twee keer per jaar vergelijkbare objecten toe te voegen.”

Met het S5 Forum Fonds wordt beoogd om in de komende zeven jaar te groeien naar een fondsomvang van € 250 miljoen. Met de opbrengst van de eerste emissie zullen onder meer een Jumbo-supermarkt, een Plus-supermarkt en een Albert Heijn-supermarkt worden aangekocht.

Het streven is dat eens per kwartaal het rendement uit de huuropbrengsten wordt uitgekeerd.

,,Let wel,” benadrukt Wildschut, ,,beleggen houdt altijd in dat je enig risico loopt. Ook bij een beleggingsproduct wat zich in het verleden al meerdere malen bewezen heeft.”

De voornaamste risico’s zijn het risico van: leegstand, rente en financiering, verhuur en exploitatie, onderhoud, milieu, politiek, inflatie, online concurrentie, beperkte verhandelbaarheid van participaties, uitbreiding beleggingsportefeuille, waardedalingen van het vastgoed, het beperkt aantal huurders en wijzigingen van het beleggingsbeleid.

Beleggers die op zoek zijn naar een degelijke vastgoedbelegging kunnen eens een kijkje nemen op de website van Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen. Daar vindt men tevens het trackrecord van de beleggingsonderneming en is ook het prospectus van S5 Forum Fonds te downloaden met alle kenmerken en risico’s.