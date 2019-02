Ondernemers: met Tikkie krijg je supersnel je geld

De Nederlandse betaalapp heeft de meeste gebruikers van alle financiële apps. Voor consumenten werkt de app in privésituaties heel goed, dus waarom zouden ze ‘m niet ook voor zakelijke transacties gebruiken? Voor consumenten wordt het op die manier allemaal nét een beetje makkelijker gemaakt om te betalen. Wat voor jou als ondernemer betekent dat betalingen waar je meestal weken op moet wachten, nu binnen no time zijn afgetikt. Dat scheelt in de administratie, waardoor er tijd overblijft voor andere belangrijke aspecten van je onderneming.

Nog een bijkomend voordeel: je stuurt Tikkies vanuit je eigen bedrijfsnaam. Gebruik een eigen tekst en beeld zodat een betaalverzoek meteen dienstdoet als visitekaartje. Na het betalen krijgt de klant een bedankpagina te zien. Hier kun je een eigen gifje invoeren met bijvoorbeeld je medewerkers, logo en bedrijfsnaam erin verwerkt.

Het succes van Tikkie in de praktijk

Tikkie is zeer geschikt voor ondernemingen die met incasso’s werken. Flexkids, een bedrijf dat kinderopvang ondersteunt met onder andere software, werkt sinds kort met Tikkie. Hier wordt Tikkie gebruikt als incasso voor de ouders. Flexkids merkt dat ouders, zeker na een lange dag werken, geen zin hebben om lang aan de administratie te zitten en de betaalverzoekjes via de app heel fijn vinden. Door de integratie van Tikkie in de software zag het bedrijf in de eerste maand al 40% minder aanmaningen de deur uit gaan. Ook een flinke vermindering van administratief werk voor de ondernemers dus.

Voor verschillende soorten ondernemingen

Ook in een webwinkel is Tikkie ideaal. Klanten zijn al met een paar klikken door het betaalproces heen. En adresgegevens hoeven bijvoorbeeld maar eenmalig ingevoerd te worden in de Tikkie app. Die snelle werkwijze zorgt voor minder afhakers. En dat is terug te zien in de verkoopcijfers. Wil je meerdere klanten tegelijk een Tikkie sturen? Dan is er de Tikkie Portal. Die geeft je ook een overzicht van alle verstuurde en betaalde Tikkies. Plaatst een klant verschillende bestellingen? Je vindt ze allemaal terug in het overzicht van die klant.

Verkoop je producten in een winkel? Ook daar kun je Tikkie gebruiken. Laat je klanten afrekenen met de Tikkie QR-code. Plaats de QR-code op het schap en voorkom lange rijen voor de kassa.

Wat kost het?

Voor bedrijven kost een transactie maximaal €0,25. Dan heb je tussen de 1 en 100 geslaagde overboekingen gehad in een maand. Tussen de 101 en 500 Tikkies kost het €0,20 per transactie. Heb je meer dan 500 geslaagde Tikkies, dan kom je op €0,15. Denk je dat je meer dan 2000 Tikkies gaat versturen? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. Verder is Tikkie voor bedrijven per maand opzegbaar en betaal je alleen voor succesvolle betalingen.