Zo pomp je warmte en geld je huis in

Het kabinetsvoornemen betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming van de woning, koken en het verwarmen van tapwater.

Niet á la minute hoor, maar het gaat gebeuren. Voor een kwart van de huishoudens zelfs al binnen tien jaar. Maar het is helemaal niet nodig om af te wachten. Wie het heft nu in eigen hand neemt en vooruitloopt op het besluit van Rutte en co, kan er al veel eerder letterlijk en figuurlijk warmpjes bij komen te zitten.

Met een warmtepomp is namelijk een warm en gezond leefklimaat te creëren, wordt er minder aardgas verbruikt en bespaar je op de energierekening.

Een win-win-win situatie dus, waar toch nog relatief weinig Nederlanders gebruik van maken.

Maar of we willen of niet; het verwarmen van een woning gaat een nieuw tijdperk in. Dat is natuurlijk altijd even wennen. En vanzelfsprekend gaan de kosten voor de baten uit, want een warmtepomp kost geld. Maar niet zoveel als velen denken. Er zijn namelijk verschillende soorten warmtepompen met ook verschillende prijskaartjes.

Wie bij Warmgarant een zogenoemde hybride ventilatie warmtepomp, de Inventum Spaarpomp, koopt krijgt door middel van een overheidssubsidie nu een korting van 1500 euro, waardoor de warmtepomp nog ‘slechts’ 1495 euro kost. Dat is natuurlijk nog altijd best veel geld, maar je bespaart wel 25 tot 50 procent gas en knibbelt maandelijks een bedrag af van je energierekening.

Uiteindelijk zullen we er toch allemaal aan moeten geloven. Gas is een vijand van het milieu en sinds kort ook eentje van de overheid. Van de Groningers was het dat al een tijdje. Door het winnen van aardgas, zijn er in deze noordelijke provincie meerdere aardbevingen geweest waarbij forse schade aan talloze huizen is ontstaan.

Tijdens de recente Nationale Klimaattop is nu afgesproken dat we op termijn in Nederland gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de bebouwde omgeving.

Warmtepompen lopen eigenlijk op de muziek vooruit. Er zijn bodemwarmtepompen en lucht-water warmtepompen. Die laatste zijn er in twee varianten: op buitenlucht en op ventilatielucht, zoals de Inventum Spaarpomp.

Een buitenlucht warmtepomp haalt z’n warmte uit de lucht. Dit gebeurt door gebruik van een buitenunit die warmte transporteert naar de binnenunit. Omdat voor deze warmtepomp een buitenunit nodig is, ligt de prijs ervan aanzienlijk hoger dan die van de inventum Spaarpomp.

De warmte wordt omgezet om naar water van ongeveer 40⁰C.

Voor een bodempomp, die ook een stuk duurder is, worden één of meerdere gesloten bronnen geboord, afhankelijk van de warmtebehoefte van het huis. Deze bronnen gaan zo ongeveer 80 meter de grond in, waar het warmer is. De warmte wordt met compressoren verder tot 40⁰C verwarmd. Die warmte wordt vervolgens opgewaardeerd. Hiermee wordt de cv verwarmd en daardoor is er minder gas nodig.

Je verbruikt wel iets meer elektriciteit, maar minder gas. En omdat gas duurder is, merk je dit dus in de kosten. De goedkoopste en simpelste oplossing is daarom een hybride ventilatie warmtepomp, die samenwerkt met je huidige cv-ketel. Bovendien is deze Inventum Spaarpomp heel stil, omdat er geen buitenunit nodig is.