Webinar: kansen in commercieel vastgoed

Te gast bij deze tweede uitzending is Bernd Stahli, CEO van NSI NV, specialist in commercieel vastgoed in Nederland.

Geheel tegen de trend in, wist NSI in 2018 aandeelhouderswaarde te creëren. Topman Stahli focust zich met NSI als beursgenoteerd bedrijf op de Nederlandse kantoren en realiseert maximaal resultaat voor aandeelhouders.

Bernd Stahli

Tijdens het webinar op maandag 11 februari zal Stahli dieper ingaan op de ontwikkelingen in de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarnaast deelt hij de strategie van NSI en presenteert hij de resultaten van 2018 en verwachtingen voor 2019. Het aandeel wordt onder de loep genomen en er wordt antwoord gegeven op de vraag waarom je moet beleggen in NSI. De uitzending is voor iedere belegger relevant en interessant om bij te wonen!

In de Boardroom wordt gepresenteerd door beleggingsdeskundige Jim Tehupuring van ProBeleggen. Jim zal in deze uitzending samen optrekken met Real Estate Analist Jaap Kuin (ING). We zien je graag maandagavond 11 februari om 20:00 uur bij het webinar 'In de Boardroom' met Bernd Stahli, CEO van NSI.

Wie nu al meer wil weten en/of de uitzending wil bekijken, kan op deze pagina terecht.