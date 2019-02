Binnenkort kun je de meeste apps weggooien

Deze voorspelling komt van Aaron Frank. Hij werkt al ruim zes jaar aan de Singularity University, met het hoofdkwartier in de baai van Californië. Hij doet onderzoek, schrijft en geeft lezingen over de impact die opkomende technologieën hebben op het bedrijfsleven en de maatschappij. Hij heeft vooral interesse in augmented en virtual reality (AR en VR) en bouwde zelf ook virtual reality-applicaties.

Wat is de belangrijkste boodschap die je jouw publiek wil geven?

“Veel van de informatietechnologieën die ons leven en de maatschappij beginnen te domineren, ontwikkelen zich exponentieel. Dat betekent dat we onze denkwijze moeten aanpassen om rekening te houden met het onverwachte karakter van die snelle technologische veranderingen. Zelfs heel slimme CEO's of managers, die goed op de hoogte zijn van de technologische trends, kunnen worden overrompeld door de snelheid waarmee nieuwe concepten kunnen worden verbeterd en op de markt kunnen worden toegepast. Je moet dus echt leren hoe je moet navigeren in een omgeving die snel verandert.

Ik hoorde je eens zeggen dat de wereld sneller verandert dan ooit tevoren. Klopt het dat er meer datapower op een iPhone is dan 30 jaar geleden op de hele planeet?

“Nou, ik zou liever zeggen dat sommige aspecten van onze wereld sneller dan ooit veranderen. Het tempo waarin wetenschap en technologie ontwikkelen, gaat zéker sneller. En ja, het is zo dat een iPhone-apparaat meer verwerkingskracht heeft dan NASA toen ze de eerste man op de maan zetten. Ik weet niet zeker of dat geldt voor de hele planeet 30 jaar geleden. Maar vergeleken met 50 jaar geleden heeft de iPhone zéker meer datapower dan de aarde destijds. Dit is ongetwijfeld een van de meest verbluffende ontwikkelingen in de recente menselijke geschiedenis."

Je zei dat er in de afgelopen 18 maanden meer vooruitgang is geboekt in de technologie dan in de vorige eeuw. Je moet er als bedrijf voor zorgen dat je bij blijft. Maken alle veranderingen het dan gemakkelijker voor bedrijven of juist ingewikkelder?

“Goeie vraag! Ik zou hier graag een belangrijk onderscheid willen maken. Er is op het gebied van AR, VR, blockchain, 3D-printen, Artificiële Intelligentie (AI), etc. inderdaad meer gebeurd in de voorgaande 18 maanden dan in de hele vorige eeuw. Ik denk dat het onmogelijk is voor bedrijven om alles te volgen; het gaat zo snel allemaal. Het is belangrijk om vooral te kijken naar de ontwikkelingen die écht van belang zijn voor je organisatie.

Een voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van digitale netwerken. We hebben verschillende namen voor dit fenomeen: Peer-to-peer, sociale media, crowd-sourcing, crowdfunding, user-generated content, de deeleconomie. Dit zijn allemaal verschillende facetten van dezelfde trend: het netwerkfenomeen. En daaruit ontstaan weer fenomenen als youtube (media), Uber (transport) en Airbnb (onroerend goed). Dat zijn netwerkplatformbedrijven. Het zijn dus niet per se de technieken die problemen veroorzaken voor bedrijven, maar, maar het soort fenomenen die eruit voortkomen. Hotels bijvoorbeeld hebben last van Airbnb, de taxiwereld van Uber. Het is handig om aandacht te besteden aan de nieuwste doorbraken, maar nog handiger om de diepere trends te begrijpen die vandaag de dag vorm krijgen."

3D-printen is ook zo’n nieuwe technologie: in hoeveel jaar zullen we huizen printen denk jij?

“Er zijn al behoorlijk wat voorbeelden van volledig 3D geprinte huizen die iemand vandaag zou kunnen kopen. Een Russisch bedrijf, genaamd Apis Cor, heeft een aantal mooie gebouwen laten zien waar veel mensen ongetwijfeld met plezier in zullen leven. Maar wanneer het voor de gemiddelde persoon gewoon wordt om in een 3D geprint huis te wonen is moeilijk te voorspellen.

Je weet veel over Artificiële Intelligentie (AI). Is SIRI slechts een begin? En waar gaan we heen met AI?

Ja, SIRI is zeker nog maar het begin voor AI. Voor de duidelijkheid, SIRI is een heel specifiek type AI-applicatie, die futurist John Smart een 'slimme agent' noemt. Het is eigenlijk een persoonlijke AI-assistent die de hele tijd aan onze zijde leeft. Vandaag vertrouwen we op SIRI voor vrij simpele basistaken, maar in de toekomst kunnen we afhankelijk worden van deze ‘slimme agenten’. Als persoonlijke assistenten die ons helpen nieuws te filteren, onze kalenders in te plannen of zelfs namens ons handelen in onze digitale levens. Misschien beslissen ze straks mee over het geven van een naam aan een kind, mogelijke liefdespartners voor een eerste date; dat soort dingen. Ze kunnen in de toekomst een veel grotere rol in ons leven gaan spelen."

Als AI heel groot wordt, betekent dit dan dat we veel apps weg kunnen gooien? Veel apps worden toch nutteloos omdat je AI kunt gebruiken?

“Dat is een interessante vraag", zegt Frank terwijl hij de apps op zijn telefoon checkt. “Welke apps zou ik waarschijnlijk kunnen verwijderen als ik een heel slimme en bijna mensachtige AI-assistent had waarmee ik vloeiend kon praten? Om eerlijk te zijn zou ik waarschijnlijk de meeste kunnen verwijderen. Al mijn kaarten-apps, Uber omdat ik gewoon aan mijn AI kan vragen om een rit te bellen. En Shazam kan weg, de app die ik vaak gebruik om de naam van een liedje te krijgen dat speelt. De enige echte apps die ik niet kan verwijderen zijn games, zoals natuurlijk Pokemon GO en wordfeud die ik met vrienden speel. Dus je punt is interessant. We kunnen waarschijnlijk best wat apps weggooien."

Hoe zie je de toekomst? Gaan robots ons vervangen?

“Ik zie de ontwikkeling van AI en robots niet in die vorm dat ze ons leven gaan overnemen. Wat ik wel zie, is een toekomst waarin mens en machine samen afhankelijk zijn van elkaar. Meer het soort symbiotische relaties die we gewoonlijk in de natuur zien, waar alles samengebonden is in een complex ecologisch web. Ik geloof dat we zullen evolueren naast deze machines. We zullen blijven samenwerken met hen. Er zullen zeker problemen zijn die naar voren komen in een wereld waarin robots en AI's zich ontwikkelen, maar we zullen met die problemen en bedreigingen moeten omgaan. Net zoals we altijd in de menselijke geschiedenis hebben moeten omgaan met bedreigingen en onzekerheid uit onze omgeving. Wat misschien uniek is, is dat deze keer de omgeving steeds wordt gebouwd, ontworpen en beïnvloed door menselijke activiteit."