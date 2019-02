Grote kansen met aandelen onder een tientje

Geert Schaaij, beleggingsgoeroe en oprichter van Beursgenoten heeft goed nieuws voor iedereen die binnen z’n portefeuille grote winsten wil realiseren door te beleggen in aandelen die voor minder dan een tientje te koop zijn.

“Beleggen van vermogen moet degelijk en gespreid gebeuren en wij hebben een formule gevonden door consistent een klein deeltje van onze portefeuille ook te beleggen in aandelen die minder kosten dan 10 euro”, zegt Schaaij.

“Kijk, met een degelijke portefeuille mag je ook best kansrijk zijn hoor. En bloed kan er niet vloeien als je laaggeprijsde aandelen koopt. Deze manier maakt het mogelijk om keer op keer de kassa te laten rinkelen.”

Schaaij is een ware autoriteit in de beleggingswereld en treedt geregeld op in tv-programma’s. Met zijn Beursgenoten helpt hij beleggers met het zoeken naar kansrijke aandelen die anderen niet snel zien.

“Het is een kwestie van analyseren”, zegt hij. “En dat is wat ik voortdurend doe. Ik heb geregeld een aandeel waarvan ik denk ‘waarom is dat niet gezien?’. Zo’n tien tot twaalf keer per jaar heb ik een mooi rapport van een laaggeprijsd aandeel, een penny stock. Deze keer heb ik er eentje die voor jullie lezers volledig gratis en zonder verplichting is te downloaden. Het kan zomaar de kers op de taart zijn.”

Volgens Schaaij zegt de prijs van een aandeel niets over de kwaliteit ervan. “De FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google, red.) waren ooit ook laaggeprijsde aandelen. Ik zoek altijd naar kwaliteit, op hoog en op laag water. Je moet aandelen niet beoordelen op hun prijs, maar je moet rapporten erover lezen en analyseren. En trouwens, een laaggeprijsd aandeel stijgt procentueel sneller.”

Wie zich abonneert op Beursgenoten wordt via newsflashes en een glossy magazine voortdurend op de hoogte gehouden van de kansen op de markt, door Schaaij steevast als ‘pareltjes’ aangeduid.

“Wij maken ons huiswerk meer dan gedegen, zodat we een goede beoordeling kunnen maken of bepaalde beleggingen kansrijk zijn. Je kunt profiteren van aandelen die voor belachelijk lage prijzen worden verkocht, maar wel boordevol potentie zitten.”

5G-netwerk biedt kansen voor beleggers

Schaaij geeft een treffend voorbeeld: “Enkele maanden geleden schreven we een artikel over Radisys, een bedrijf dat goed gepositioneerd was voor de uitrol van 5G-netwerken. Het bleek een schot in de roos, want amper een maand later volgde een overnamebod van 1,72 dollar per aandeel, wat beleggers een premie opleverde van ruim 100%. We hebben daarom opnieuw gekeken naar bedrijven die kunnen gaan profiteren van deze sector en de komende 5G investeringscyclus.

Neem het aandeel waarvan we dus gratis een rapport klaar hebben liggen. Dit aandeel zal ook zijn deel opeisen binnen het 5G netwerk. De risico’s van een belegging in een dergelijk bedrijf zijn attractiever dan een belegging in de techgiganten. Deze techgiganten schommelen binnen een uur soms meer dan de koers van dit aandeel dat slechts €1,10 kost.”

Beleggers die de investeringsgolf in 5G niet willen missen, kunnen volgens Schaaij het beste een mandje aandelen kopen met ook de bekendere namen. “Het risico is dan goed gespreid, terwijl er toch nog een mooi dividend van ruim 3% kan worden genoten.”

“De ene belegger houdt van een lucky shot in zijn portefeuille terwijl de andere belegger liever verdeelt en heerst. Dat blijft een eigen keuze. Wij reiken kansen aan en trachten beleggers te behoeden voor verkeerde beleggingsbeslissingen”, aldus Schaaij.

Wie wil profiteren van de pareltjes van Schaaij kan gratis het rapport downloaden.