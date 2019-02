’Een Tikkie zorgt voor betere band met je klant’

Studentaanhuis voorziet in de behoefte om kleine technische problemen met telefoons, computers en printers op te laten lossen door handige studenten. De oprichter kreeg zijn idee doordat zijn eigen laptop opeens niet meer werkte en de Applestore te ver weg was om even snel langs te gaan. “We functioneren als een soort Digitale Wegenwacht”, aldus Jaap van Meerveld, directeur Studentaanhuis. “Heb je een probleem met een digitaal apparaat en kom je er zelf niet uit, dan schakel je heel gemakkelijk de hulp in van een student die snel een oplossing heeft.”

Inmiddels bestaat het bedrijf zo’n 10 jaar, heeft het dagelijks ongeveer 1000 studenten paraat staan en helpen die samen 110.000 huishoudens per jaar. Door technologische ontwikkelingen werd de service uitgebreid naar andere devices als smartwatches en slimme thermostaten. Daarnaast wordt de hulp niet langer alleen bij de mensen thuis aangeboden, maar ook door het op afstand overnemen van de computer. Die laatste service is een ontwikkeling van de afgelopen jaren en maakt de dienst nog sneller en gemakkelijker. De populariteit van deze vorm van hulp neemt toe. Een snelle afhandeling van de administratie die bij online advies komt kijken was dan ook nodig. “We hebben een testfase gedraaid met het betalen via Tikkie voor de hulp op afstand en daar hebben we alleen maar positieve reacties op gehad”, stelt Van Meerveld. “Deze manier van factureren past bij de filosofie van ons bedrijf. We willen mensen uit de brand helpen en het leven gemakkelijker maken. Daar helpt Tikkie aan bij doordat het proces van betaling veel gemakkelijker is.”

Studentaanhuis werkt met de portal van Tikkie, waarmee eenvoudig een of meerdere Tikkies kunnen worden gestuurd. De portal geeft vervolgens real-time inzage in de betaalstatus. “Binnen een paar uur was de portal geregeld. En nu hebben we de extra betaaloptie al zo’n 3 maanden in gebruik. Zo hebben we al duizenden afspraken financieel goed afgehandeld. Onze administratieafdeling stuurt nu geen facturen meer en heeft een veel beter overzicht van alle betalingen die zijn afgetikt door de overzichtspagina in Tikkie Portal. Ik zou zelfs willen beweren dat we hierdoor een betere band hebben gekregen met onze klanten. Ze vragen onze studenten langer aan de lijn te blijven om er zeker van de zijn dat een Tikkie goed is aangekomen.” Lachend: “Dat is toch wel de wereld op zijn kop als klanten vragen of hun betaling goed is binnengekomen.”

Ontdek ook het gemak van Tikkie voor bedrijven.