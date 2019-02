‘Dit aandeel houden banken geheim, maar moet je hebben’

Geert Schaaij, beleggingsgoeroe en oprichter van Beursgenoten, onderzoekt al jarenlang jaarverslagen van bedrijven en ontdekte recent naar eigen zeggen een ‘parel’ onder de aandelen.

Over het door Beursgenoten ontdekte aandeel zijn tot Schaaij zijn verbazing niet alleen de analisten van Beursgenoten positief, maar waren alle analisten van banken positief; geen enkel negatief geluid viel er te bespeuren. En toch is het aandeel nog steeds ondergewaardeerd. Hoe kan dat?

Schaaij hierover: ’’Het rare is dat banken hun klanten niet bellen, maar blijkbaar hun positieve rapporten voor zichzelf houden. Ondanks de sterke onderliggende fundamentals noteert het aandeel op de huidige koers met een forse discount. De huidige price to book value bedraagt nog amper 2, waar dat in september nog meer dan 2,60 was. Dergelijk goed nieuws over aandelen zakt niet door naar beneden. Dat houden de adviseurs stil. Uiteindelijk komt het wel bij beleggers terecht, maar dan is de eerste stijging van 20-25% al geweest. Dan heb je nog wel de melk, maar je wilt natuurlijk ook de slagroom, de kers op de taart!”. Dat is nou exact wat Beursgenoten doet voor haar abonnees schaterlacht Schaaij.

Een belangrijke troef die dit aandeel in handen heeft, waarvan het rapport en de analyse door onze lezers gratis kan worden opgevraagd, is dat het bedrijf actief is in een sector waar de instapdrempel hoogt ligt. De overheid stelt zware eisen voordat een kandidaat toestemming krijgt om operationeel te worden binnen deze sector. ’’Voeg daar een koers-winstverhouding van minder dan 12 keer de winst per aandeel en een dividendrendement dat oploopt richting 3,50% aan toe en het zal duidelijk zijn dat dit aandeel de beleggers heel wat te bieden kan hebben”, zegt Schaaij.

Hij spreek over een buitenkans: “Negentien analisten van grote banken en instituten volgen dit aandeel en geven aan dat het aandeel bijna 45% in koers kan stijgen wanneer we de gemiddelde koersdoelen nemen. De 19 analisten adviseerden allen zonder uitzonderingen een ‘Strong Buy’ of ‘Buy’. Niemand is negatief! Dan vind ik het raar dat ik geen bank of vermogensbeheerder of een van hun klanten over dit aandeel hoor; blijkbaar wordt het niet doorgegeven. Lekker op ‘eigen boek’ houden, zoals dat heet in vaktermen. Mijn idee is dat, wanneer het aandeel straks pakweg 20% is gestegen, dan pas de vraag wordt aangewakkerd. In de VS worden dit soort grappen bestraft als het er duimendik bovenop ligt.”

Onafhankelijk

Waar de banken volgens Schaaij klanten het zelf maar laten uitzoeken en voor zijn gevoel met twee petten op opereren, is hijzelf onafhankelijk. “Ik heb geen dubbele bodem. Het interesseert mij niks waar, waarin en hoe de mensen beleggen. Het enige wat ik wil is dat de mensen er op tijd bij zijn en verstandig beleggen.” Schaaij schuift dit aandeel naar voren als zijn favoriete aandeel in de sector. Op basis van bijna alle indicatoren is het volgens hem goedkoop geprijsd, zeker wanneer rekening gehouden wordt met het groeipotentieel. Een verwachte stijging van de omzet met ongeveer 20% laat ruimte over voor een verdere verhoging van het dividend. Ook de winst per aandeel zal dit jaar ongetwijfeld blijven stijgen, evenals de operationele cashflow,” aldus Schaaij.

Schaaij steekt zijn enthousiasme over dit aandeel niet onder stoelen of banken én, eerlijk is eerlijk, het klinkt vrij indrukwekkend. “Met de overname die dit aandeel heeft gedaan is het binnen de sector een superspeler geworden van ongekende schaalgrootte. De koers van dit aandeel kan knallen als we de koersdoelen bekijken. Sommigen van mijn collega’s hanteren een stijging van bijna 100% voor dit aandeel.”

Schaaij vervolgt: “De abonnees van Beursgenoten zijn inmiddels op de hoogte gesteld van dit aandeel. Maar ik vind het leuk om jullie lezers ook de kans te geven. Als bonus ontvangen de DFT-lezers bij de analyse ook een uniek rapport met een aantal spectaculaire en slim uitgekiende optiestrategieën rond dit aandeel. Eén om te sturen op extra rendement en een voor beleggers die weinig willen investeren maar wel flink willen profiteren van een koersstijging van dit aandeel.”