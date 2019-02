Zes belastingtips voor consumenten met een eigen woning

Hypotheekrenteaftrek

Dit is onder huiseigenaren waarschijnlijk de meest bekende aftrekpost. De rente die je betaalt over de hypotheek voor je koophuis is onder voorwaarden aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Die teruggave heb je misschien vorig jaar al gekregen in je Voorlopige Aanslag. Daar heb je eerder voor gekozen.

Eenmalig aftrekbaar

Wanneer je een nieuwe woning hebt gekocht of een hypotheek of lening hebt afgesloten om je huis te kunnen verbouwen, dan zijn er kosten die je eenmalig kunt aftrekken. Alle kosten voor de hypotheek zijn aftrekbaar, die voor aankoop van de woning niet. Wel aftrekbaar zijn advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, notariskosten voor de hypotheekakte en taxatiekosten voor het krijgen van de lening.Eenmalige kosten die je maakt als je het huis koopt zoals provisie makelaar of overdrachtsbelasting zijn niet aftrekbaar. De rente daarover is vaak wel aftrekbaar. Bekijk van tevoren goed wat er wel en niet aftrekbaar is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Hypotheek verhoogd

Had je al een hypotheek en heb je die verhoogd? Je hebt dan recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek voor het bedrag waarmee de hypotheek verhoogd is. Je moet de extra hypotheek dan wel gebruiken voor het kopen van een andere woning, het verbouwen of onderhouden van je woning of voor de afkoop van het recht van erfpacht. Ook moet de hypotheek vanaf 2011 minimaal worden afgelost in 30 jaar. Voor de bestaande hypotheken blijven de voorwaarden gelden die er al waren.

Gescheiden

Ben je gescheiden in 2018, maar ben je nog wel samen eigenaar van jullie huis (omdat een van jullie in het huis blijft wonen)? Dan kun je in het eerste jaar nog samen aangifte doen. Besluit je om los van elkaar aangifte te doen? Let op dat je bij elkaar opgeteld niet meer dan 100% van de hypotheekrente aftrekt. Zo voorkom je dat je later moet terugbetalen.

Check de vooraf ingevulde gegevens goed

De meeste gegevens zijn al door de Belastingdienst voor je ingevuld. Toch is het belangrijk alles goed te controleren. De Belastingdienst neemt de hypotheekgegevens over van de banken, maar die checken niet of het hypotheekrentebedrag aftrekbaar is in de aangifte. Bijvoorbeeld als de hypotheek niet voor je eigen huis is gebruikt. Loop dus alles nog even zorgvuldig na, en voorkom dat je te veel (of te weinig) aftrekt.

Bijleenregeling

Wanneer je je eigen woning verkocht hebt met overwaarde en vervolgens een andere woning koopt, dan mag je alleen rente aftrekken over de maximale aankoopprijs van de nieuwe woning. Stel je verkoopt je woning met een overwaarde van € 40.000 en je koopt een nieuwe woning van € 200.000, dan mag je dus rente aftrekken over een hypotheek of lening van maximaal € 160.000. Wanneer je meer leent, mag de rente boven de € 160.000 niet worden afgetrokken.

Je kunt tot 1 mei aangifte doen via Belastingdienst.nl/aangifte. Bereid je goed voor en bekijk hier welke gegevens je bij de hand moet hebben. Als je voor 1 april aangifte doet, krijg je vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst of je geld terugkrijgt of moet betalen. En als je geld terugkrijgt, dan staat het bedrag meestal binnen een week nadat je bericht krijgt al op je rekening.

