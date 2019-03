Je dromen waarmaken; je kunt het leren

Jörgen van der Sloot wil ons anders naar dingen laten kijken, misschien wil hij ons zelfs wel anders leren denken. Een ambitieus streven. Hij vertelt hoe hij erop gekomen is hiervan zijn levensdoel te maken.

Fascinatie voor de toekomst

“Ik heb al heel lang een fascinatie voor technologie en daarbij ook een fascinatie voor denken over de toekomst”, begint Van der Sloot. “ Ik sprak met veel bedrijven en kreeg dan altijd als feedback dat ze mijn toekomstvisie erg interessant vonden, maar dat ze zelf wel creatief genoeg waren om een leuk idee te verzinnen om hun bedrijf te veranderen. Toen bedacht ik dat ik helemaal geen formats of ideeën hoef te verzinnen voor mensen, maar dat ik mensen juist moet inspireren met een toekomst of visie, zodat ze daar zelf mee aan de slag kunnen. Dat resulteerde uiteindelijk in het geven van creatieve denksessies."

Technologie

In de denksessies van Van der Sloot is het vooral de bedoeling dat mensen de dialoog met elkaar aangaan. “De meeste betekenis heeft het als mensen met elkaar praten over wat bepaalde zaken voor hen, of voor de wereld kunnen betekenen. En daarbij speelt technologie een grote rol. Het werkt het beste om daar samen over te praten. En te ervaren. Dus echt een keertje zo'n VR-bril opzetten. Kan dit onze wereld, onze toekomst veranderen? En hoe dan? Die vragen moet je met elkaar bespreken. En mensen blijken het heel leuk te vinden om dat te doen. Ik probeer mensen een beetje van het spoor af te halen waar ze op zitten en ze met elkaar te laten praten, zodat ze zich echt openstellen voor de gedachte van iemand anders. We spreken tijdens die sessies ook altijd af dat je niet te snel met je oordeel mag komen. Niet meteen van 'ja maar dat kan helemaal niet'.”

Anders kijken

Van der Sloot leert ons anders naar de toekomst te kijken. En wie naar hem luistert, of filmpjes van hem kijkt op internet, krijgt het idee dat alles mogelijk is. Dat is iets wat we natuurlijk wel vaker horen: ‘alles is mogelijk, als je het maar écht wil’. Dat vindt hij te gemakkelijk gezegd. Hij nuanceert: “Ik denk wel dat je een startpunt nodig hebt waarbij je gelooft dat alles mogelijk is. Want er is niets, echt hé-le-maal niets, gecreëerd in deze wereld dat zomaar is ontstaan. Overal zit wel een gedachte, of een droom, van iemand achter. Dus ik denk dat het startpunt wel moet zijn dat alles kan. Vervolgens kan natuurlijk niet alles. Dan krijg je meerdere perspectieven, meningen en ideeën. En die leiden uiteindelijk tot de realiteit. Maar ik vind het belangrijk dat mensen dat startpunt in de toekomst gaan zetten. Want dan gaan ze de wereld op een andere manier zien. In veel organisaties zitten mensen vastgeroest in oude denkpatronen. ‘Waarom doe je dat zo? Omdat ik mijn werk altijd zo doe.’ En het is best lastig om dat te veranderen.

Apollo 13

Er gaat en anekdote rond over de Apollo 13. Deze reis naar de maan zou zijn begonnen met het eindfeestje. “Ik heb een gesprek gehad met een scenariodenker, John Petersen”, vertelt Van der Sloot. “Die heeft me verteld dat het inderdaad waar is dat NASA de hele trip is begonnen met de ‘welcome homeparty’. NASA ging ervan uit dat het gelukt was. Dat de droom was uitgekomen. ‘We made it happen!’ Dat was het startpunt van de reis en daarvandaan gingen ze terugdenken. ‘Maar wat hebben we er eigenlijk allemaal voor moeten doen voordat het zover zou zijn? Hoe zijn we daar nou terechtgekomen?’

Droom van de realisatie

Dus droom gewoon dat je iets hebt gerealiseerd en ga vanuit dat perspectief nadenken over hoe je dat mogelijk maakt. Van der Sloot: “Dat is een heel ander startpunt dan dat je begint met 'we hebben al deze problemen en die moeten we oplossen, want dan pas kunnen we weer een stapje voorwaarts maken'. Op die manier loop je achteruit de toekomst in. Dan ben je continu bezig met 'dat gaat niet goed'. Om de toekomst te realiseren en problemen op te lossen, moet je weten wat die problemen zijn. Je wilt ergens zijn, maar daar ben je nog niet. Waarom niet? Daar kom je beter achter als je redeneert vanaf het punt waar je uiteindelijk heen wil.”

Kijk niet te ver

Van der Sloot: “Als je stappen wil maken en energie wil houden, moet je jezelf toestaan het perspectief te veranderen. Je bekijkt het dan allemaal minder negatief en dat geeft positieve energie. Als je weet wat je wil bereiken, is het ook makkelijker te bepalen welke stappen je moet zetten. Laat je daarin niet afleiden door nieuwe technologie en probeer niet te ver te kijken!”

Wil je meer weten over robotica, VR, AR en andere technologische ontwikkelingen? Kom dan naar de SingularityU Summit in Brussel van 23-24 september. Kijk hier voor meer info.