Fiscale voordelen voor starters

Het is niet makkelijk, een succesvol bedrijf opzetten. Vaak kost het de nodige tijd en energie. Om dit toch te stimuleren zijn er voor startende ondernemers verschillende fiscale voordelen. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Vooraf even checken

Voor nogal wat fiscale voordelen voor ondernemers geldt dat je ondernemer moet zijn voor de inkomstenbelasting. Het feit dat je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een btw-nummer hebt ontvangen is niet genoeg. Omdat veel verschillende criteria een rol spelen, heeft de Belastingdienst deOndernemersCheck ontwikkeld, die je helpt bepalen of je aan de criteria voldoet. Doe je dat (nog) niet, dan geef je opbrengsten in de aangifte op als resultaat uit overig werk.

Starters- en zelfstandigenaftrek

Word je door de Belastingdienst als ondernemer gezien voor de inkomstenbelasting (doe de OndernemersCheck) en besteed je in een kalenderjaar 1225 uur of meer aan je bedrijf? Dan heb je recht opzelfstandigenaftrek. Deze bedraagt in 2018 € 7.280. Heb je recht op zelfstandigenaftrek? Dan kan het zijn dat je daar bovenop ook startersaftrek kunt krijgen. Dat kan alleen wanneer je in de afgelopen vijf jaar de zelfstandigenaftrek maximaal twee keer gebruikt hebt en niet elk jaar ondernemer was voor de Belastingdienst. De startersaftrek bedraagt over 2018 nog eens € 2.123.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling krijg je als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en verlaagt je fiscale winst. Daardoor ben je minder belasting verschuldigd. In 2018 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Middelingsverzoek

Een voordeel om in de gaten te houden: heb je de eerste jaren als ondernemer sterk wisselende inkomsten? Is het in het ene jaar veel drukker geweest dan in het andere jaar? Je kunt je inkomen middelen. Je betaalt dan belasting over je gemiddelde inkomen over een aaneengesloten periode van drie jaar. Je moet dan wel over dit hele tijdvak belasting hebben betaald. Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Ga je binnenkort je aangifte doen? Zorg er dan voor dat je goed voorbereid bent en dat je weet waar je recht op hebt. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

