Bloeiende onderneming start in de kroeg

‘Is dit het nu?’ Dat dacht Nadine van der Zee zo’n tien jaar geleden toen ze haar eerste baan had gevonden na haar studie aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Ze wilde voor zichzelf beginnen, maar ze was 25 jaar, net afgestudeerd en ze had ‘0 euro’. Heel realistisch voelde dat plan niet.

Een avondje in de kroeg bood soelaas. Van der Zee riep in een jolige bui dat ze een winkelpand zocht en vond de volgende ochtend een briefje met een mailadres in haar zak. Ze nam contact op en niet veel later had ze via Stadsherstel een betaalbaar pand in De 9 Straatjes in Amsterdam.

Persoonlijke coach

Het enige wat de ambitieuze twintiger nog moest doen, was de financiering regelen. ,,Ik heb als een idioot mijn ondernemersplan geschreven en benaderde Qredits, waarover ik via mijn toenmalige baas had gehoord”, aldus Van der Zee. ,,Daar had ik misschien een kans; bij een bank hoefde ik niet aan te komen zonder geld en ervaring, zo redeneerde ik.”

Ze was een van de eerste ondernemers die een zakelijke lening kreeg bij de microkredietverstrekker. ,,Wat ik bijzonder vond, was dat ze bij Qredits echt verder keken. Ze zagen niet alleen mijn ondernemersplan, maar ook de persoon erachter, mij dus.”

Qredits verschafte haar niet alleen het geld om haar droom - concept store The Darling - na te jagen, maar ook de juiste adviezen. ,,Ik kreeg een coach toegewezen die mij kon ondersteunen bij het opzetten van mijn bedrijf. Dat gaf mij nog meer vertrouwen in mezelf als ondernemer en dat heb je zeker aan het begin nodig. Niet iedereen gelooft nog in jou en je plan. De mensen van Qredits destijds wel. Als ze voor je gaan, denken ze echt met je mee.”

Risico nemen

Intussen heeft ze ook een tweede winkel in Amsterdam, op de Haarlemmerdijk. Ook hiervoor ging ze weer met Qredits in zee. ,,Ik had een goed gevoel over onze samenwerking, vooral ook vanwege het sociale aspect. Ze kennen je verhaal en volgen je als ondernemer. Ze geven ook zeker niet de eerste de beste een zak geld mee: 89 procent van hun ondernemers heeft na een x aantal jaar nog steeds het bedrijf waarvoor financiering is aangevraagd.”

Van der Zee heeft nog plannen genoeg met haar onderneming. The Darling Lifestyle Experience bijvoorbeeld: een plek voor overnachtingen, maar ook voor onder meer workshops en feestjes in de stijl van The Darling. ,,Dat vind ik het mooie aan ondernemen, dat er geen regels zijn, dat je kunt doen wat je wil.”

Daar een beetje risico voor nemen, durft ze wel. ,,De mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn en je moet niet te bang zijn om ze te plukken. Spannend, maar het kan ook weer deuren openen. Ik doe nu wat ik het allerliefste doe en ik verdien er ook nog mijn geld mee!”

