Wat voor ondernemer ben jij?

Het aantal ondernemers in Nederland dat jaarlijks zelf de aangifte inkomstenbelasting invult, ligt op ongeveer 450.000. Het is belangrijk om te weten of je door de Belastingdienst ook gezien wordt als ondernemer. De OndernemersCheckgeeft je hier een goede indicatie van.

We schetsen drie profielen, herken jij jezelf hierin?

Startende ondernemer

Daan (20) is een startende ondernemer. Twee jaar geleden bouwde hij de website voor de zwemclub van zijn vader, maar omdat zijn talent is opgemerkt door anderen, is hij hier nu vrijwel dagelijks mee bezig en krijgt hij er ook voor betaald. Daan: “Afgelopen jaar had ik zes klanten en lag mijn omzet net boven de € 10.000. Ik ben nu echt lekker op stoom en zie het eigenlijk wel zitten om mijn bedrijf verder uit te bouwen de komende jaren.” Hij heeft daarom een site gebouwd, waarop zijn werk te zien is. “Verder heb ik ook niet zoveel nodig om dit werk te kunnen doen. Een financiële buffer heb ik niet.” Wel geldt er voor Daan een zeker ondernemersrisico en bij ziekte krijgt hij niet doorbetaald.

Volgens de OndernemersCheck van de Belastingdienst is Daan ondernemer. Hij doet daarom aangifte inkomstenbelasting als ondernemer en kan gebruikmaken van aftrekposten voor ondernemers.

Deeltijd ondernemer

Sanah (36) werkt 28 uur per week als secretaresse bij een advocatenkantoor. In haar vrije tijd houdt zij zich sinds tweeëneenhalf jaar bezig met haar grote hobby. “Ik run een mobiele beautysalon waarmee ik bij mensen thuis kom. De meeste van mijn klanten zijn familie of vrienden. Het is leuk, maar ik heb geen plannen om dit verder uit te bouwen.” Sanah is aansprakelijk als ze schulden maakt. Ze bepaalt zelf haar tarieven en ook hoe ze haar werk uitvoert. “Ik heb ongeveer tien vaste adressen. Gemiddeld ligt mijn jaaromzet rond de € 3.000. Ik werk nog geen 15 uur per week. Het is echt iets dat ik naast mijn baan doe.”

De OndernemersCheck van de Belastingdienst vindt Sanah geen ondernemer. Ze maakt dus geen gebruik van aftrekposten voor ondernemers en doet haar aangifte inkomstenbelasting als een particulier. Haar bijverdiensten minus de zakelijke kosten geeft zij aan in de rubriek ‘Resultaat uit overig werk’ van de aangifte.

Ondernemer in de zakelijke dienstverlening

John (48) is sinds vier jaar werkzaam als ZZP’er. Daarvoor werkte hij als marketeer in loondienst. “Er was veel vraag naar zelfstandige marketeers om relatief korte projecten op te pakken. Dat is echt iets voor mij en ik ben zeker van plan dit nog een tijd te doen. Ik werk ca. 90% van mijn tijd bij een grote opdrachtgever. De rest van de tijd vul ik met kleinere klussen.” Voor John is er een zeker ondernemersrisico. Het is wel eens voorgekomen dat hij niet betaald kreeg door een opdrachtgever. “Mijn gemiddelde jaaromzet is hoger dan € 25.000 en ik bepaal mijn eigen tarieven. Alleen bij ziekte word ik niet doorbetaald.”

De OndernemersCheck geeft bij John risico’s aan. Het is voor hem dus verstandig om zijn situatie voor te leggen aan een fiscaal dienstverlener. Die kan de specifieke situatie van John beter beoordelen. Samen kunnen ze bekijken op welke aftrekposten hij recht heeft.

Ben jij ondernemer en wil je weten waar je recht op hebt? Check het eenvoudig met de OndernemersCheck van de Belastingdienst of ga naar Belastingdienst.nl/ondernemers. Stuur je belastingaangifte in vóór 1 mei.

In opdracht van de Rijksoverheid