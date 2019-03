Ondernemers opgelet: valkuilen bij belastingaangifte

Voor het bepalen van de winst in je aangifte, mag je de zakelijke kosten aftrekken. Maar sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een privékarakter. En sommige kosten mogen niet in één keer worden afgetrokken. Hoe zit het ook alweer?

Zakelijke kosten

Zakelijke kosten zijn de uitgaven die je hebt gedaan om je onderneming te starten, plus kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de onderneming. Daarbij kun je denken aan inschrijving in het handelsregister, de huur van een bedrijfsruimte en de inrichting daarvan, correspondentiemateriaal, verzekeringen en reiskosten met het openbaar vervoer. Ook kosten die je maakt in de aanloopfase van de onderneming, zoals marktverkenning en advieskosten, zijn aftrekbaar. Let op met kosten waarvan je buiten de onderneming meer profiteert dan binnen de onderneming, zoals het halen van een rijbewijs, scholing die niet samenhangt met het werkveld van je bedrijf of uitgaven voor kleding of uiterlijke verzorging. Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Werkkleding is overigens een uitzondering met eigen regels.

Zakelijk of privé?

Er zijn kosten die naast een zakelijk karakter ook een privékarakter hebben. Bijvoorbeeld als je er zelf als privépersoon voordeel van hebt. Dat kan wel eens verwarrend zijn. Huur je bijvoorbeeld een pand voor je onderneming, maar woon je er zelf ook in? Of rijd je privé in een auto van de zaak? Het is dan heel belangrijk dat je alleen het zakelijke deel van de kosten aftrekt. Zo voorkom je dat je later moet terugbetalen. Twijfel je? Op de site van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden.

Niet alles in één keer aftrekken

Soms kunnen kosten niet in één keer worden afgetrokken in het jaar waarin ze worden gemaakt, maar moeten deze worden gespreid over meerdere jaren. Bijvoorbeeld omdat het gaat om bedrijfsmiddelen die in waarde verminderen, zoals machines, auto’s of inventaris. Dit wordt ‘afschrijven’ genoemd. Ook kan het gaan om vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op meerdere jaren, zoals huur of verzekeringspremie, die kun je pas aftrekken in het jaar waarin jouw onderneming nut heeft van die kosten. Alle kosten die betrekking hebben op hetzelfde jaar als waarover je aangifte doet mogen wel in één keer worden afgetrokken. Denk daarbij aan lonen en personeelskosten, of grondstoffen en goederen die je inkoopt om winst te kunnen maken in dat jaar.

Wil je meer informatie over het aftrekken van je zakelijke kosten? Kijk dan op de site van de Belastingdienst. Dit helpt je jouw aangifte goed en volledig in te vullen. Je hebt tot 1 mei om aangifte te doen.

In opdracht van de Rijksoverheid