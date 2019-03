Topbelegger tipt over kansrijke overname

Beursgoeroe Geert Schaaij (oprichter van Beursgenoten) is specialist op het gebied van parels en openbaart vandaag speciaal voor lezers van De Telegraaf zeer kansrijke overnameaandelen, die hij ‘muurbloempjes’ noemt. Dat zijn vergeten aandelen waar mensen niet zo snel aan denken, maar die super interessant zijn.

“Wat zagen we het vaak, een aandeel dat laag stond en door beleggers een beetje saai werd gevonden, vervolgens komt er als een bliksemschicht bij heldere hemel een hoge bieding op alle aandelen. Dat is altijd goed voor beleggers die die aandelen in portefeuille hebben. Neem nou KasBank. Dat aandeel stond een paar weken geleden op €6 en nu is er plots een overname van meer dan €12 per aandeel! Een 100% stijging. Dat wil je natuurlijk als belegger. Het leuke is dat aandelen die kans maken om overgenomen te worden vaak ook jaarlijks een mooi dividend uitkeren, zodat de belegger ook nog eens vorstelijk beloond wordt om als aandeelhouder in de wachtkamer te zitten! Als belegger moet je goed je huiswerk doen of een goede vermogensbeheerder nemen.”

Schaaij heeft wel wat tips voorhanden die hij alvast wil delen: “Ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat Lucas Bols wordt overgenomen. En als je dat aandeel koopt, heb je nu 4% dividend op jaarbasis.”

Voor de muziek uit lopen

Een ander verborgen pareltje waar Schaaij en zijn analisten een diepgaande analyse naar deden is het aandeel Ordina. “Dat is echt een spotgoedkoop aandeel als je bedenkt dat het bedrijf nagenoeg geen schulden heeft en momenteel grote orders van de overheid krijgt. Ik heb een heel rapport over Ordina dat speciaal voor jullie lezers gratis is te downloaden.”

Schaaij brengt met al zijn analisten dergelijke kansrijke aandelen in kaart en zorgt er daarmee voor dat abonnees van Beursgenoten er op tijd bij zijn. “Wij geven echt een voorspong in beleggen, kijk maar eens naar de koersgrafiek van Ordina vanaf het moment dat wij een koopadvies gaven. Geweldig dat zelfs instituten Beursgenoten complimenteren met onze visie.”

Schaaij vervolgt: “Er zijn er echt een groot aantal bedrijven op de beurs dat (een soort van) panklaar ligt te wachten op een overname waarbij 50 tot 100% stijging van het aandeel valt te verwachten. Het is toch super om zo’n aandeel in je portefeuille te hebben!”

Oké, nog één tip van de meester zelf dan: “Acomo! Een aandeel met een lage notering waar ik veel van verwacht. Het heeft nog niks gedaan qua koers op de beurs, dus een primeur. Omdat ik vind dat beleggers moeten weten wat ze kopen is ook hiervan gratis een rapport te downloaden. Geert wikt, u beschikt”, lacht hij.

Schaaij benadrukt vervolgens nogmaals de relevantie van overname inzicht: “Het is echt heel belangrijk dat je daarvan op tijd op de hoogte bent.” Op de vraag of we nog meer gratis tips mogen ontvangen besluit Schaaij lachend: “Het blijft geen feest…”

