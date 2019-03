Ook onderweg kan eten lekker zijn

Yorieke heeft de Hotelschool en een Master in Marketing afgerond en Clasque een studie in Business Management. Hun ervaring deden ze op bij een grote supermarktketen en in hotels. Die achtergrond en hun interesse in voeding was een match made in heaven. In foody heaven welteverstaan, want ze zagen een gat in de markt door het gebrek aan gezonde voeding voor onderweg. “We misten die mogelijkheid ook in ons eigen dagelijks leven, dus we waren ervan overtuigd dat anderen er ook op zaten te wachten. Nu runnen we het bedrijf van onze dromen. We maken alles zelf en zien dat de gezonde, maar vooral lekkere producten aanslaan.”

Ze openden in eerste instantie een winkel in de Beethovenstraat in een wijk vol expats. “Die waren zulke tentjes wel gewend, en steeds meer zien de meerwaarde ervan in. We hebben inmiddels meerdere externe verkooppunten bij hotels en een exclusieve sportschool”, legt Yorieke uit. Dat waren ook ideale plekken voor de producten, zo bleek.

Test met Tikkie

Een tijdje geleden werden Yorieke en Clasque benaderd voor een test met Tikkie, de supersnelle betaalapp. “Dat paste wel bij ons, dat innovatieve. Bovendien staat de Beethovenstraat ook bekend om de innovatieve ondernemingen, dus die locatie hadden we al niet voor niets gekozen. We hielden een test in de winkel waarbij we QR-codes op de vitrines en de ijskasten hebben geplakt. Klanten konden hun producten pakken, de QR-code scannen en zo betalen. Ideaal met hun ongetwijfeld drukke schema. We merkten wel dat niet iedereen de snelle manier verkoos boven in de rij staan voor de kassa. Het blijft een menselijk ding om toch naar een persoon te gaan, en soms wilden de klanten nog iets anders erbij bestellen,” aldus Yorieke.

Op de externe locatie in de stad waar hun producten worden verkocht sloeg deze innovatie wel meteen aan. Daardoor was uitbreiding naar meerdere externe locaties mogelijk. “Bij de hotels en sportscholen waar onze sapjes en snacks liggen hebben we nu standaard de QR-codes hangen. Dat is voor ons en het personeel wat op die locaties staat en dus niet bij ons in dienst is, veel handiger. Nu zijn er geen kassa’s meer nodig en hoeven die medewerkers niet na te denken over de prijs. Ook zien wij direct op onze bankrekening op welke locatie een sapje is verkocht en waar dus een nieuwe voorraad heen kan. We hebben geen extra administratieve handelingen, maar groeien wel. En dat allemaal door een betaalapp!”

Innovatie in de schappen

Wat Yorieke en Clasque betreft is de test geslaagd. “Klanten zijn positief en reageren vaak met ‘Wat een tof systeem!’. Er kwamen zelfs innovatiegroepjes van de Universiteit langs om ons systeem te bekijken. Zij zijn toch de toekomst, en daardoor weten we dat ook wij, niet alleen met onze gezonde producten, maar ook met onze technologie, toekomstbestendig zijn.”

