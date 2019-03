Perzische tapijten voor bodemprijzen

Een stukje kunst, noemt Alan Talib zijn handgemaakte Perzische tapijten. Hij is de vierde generatie uit een familie van tapijthandelaren. Zijn overgrootvader begon begin 20e eeuw met een tapijthandel in Koeweit. Talib zit intussen al 21 jaar in het vak. Het zit zijn familie in het bloed, zegt hij, maar hij kan zijn liefde voor de tapijthandel tot zijn verdriet niet meer overbrengen op zijn zoon.

Door sancties van de Verenigde Staten kan er geen geld worden overgemaakt naar de leveranciers in Iran. Bovendien kunnen de tapijten niet uit het land worden gehaald en wordt er om die reden ook steeds minder geproduceerd. Sommige leveranciers zijn zelfs al gestopt. Talib vreest voor het uitsterven van het cultureel erfgoed, zoals hij het noemt in een interview met tv-programma Business Class.

Meer waard

Talib denkt dat de echte Perzische tapijten uiteindelijk alleen maar meer waard worden nu de markt instort, omdat ze schaarser worden. Maar daar heeft hij niets meer aan. Hij begon in 1998 en heeft nu zo’n 40.000 tapijten liggen die hij kwijt wil, omdat hij geen toekomst meer ziet voor zijn bedrijf. Hij verkoopt zijn handgemaakte tapijten dit weekend onder de normale prijs in zijn winkel Furnishh op meubelboulevard WOOON in Leiderdorp.

Al zijn tapijten zijn handgeknoopt, wat ze volgens Talib onverwoestbaar maakt. Iedere knoop staat op zich, dus als er eentje losraakt, heeft dat geen gevolgen voor de andere knopen. Tussen iedere twee knopen zit ruimte, waardoor het tapijt wordt gelucht en het niet gaat schimmelen. Er is alleen maar gebruikgemaakt van natuurlijke wol en natuurlijke kleurstoffen. Het maakt de tapijten tot niet alleen prachtige, maar ook duurzame producten.

Origineel kunstwerk

Een machinaal geproduceerd tapijt kan nooit een handgeknoopt exemplaar vervangen. Niet alleen vanwege de tijd en het geduld die ervoor nodig is om het te maken - het kost drie maanden tot twee à drie jaar - maar ook vanwege de liefde en traditie die erin zit.

De grootste angst van Talib is dat er alleen maar kopieën overblijven. Het is voor de tapijthandelaar een kleine troost dat de koper nu tegen een bodemprijs een origineel kunstwerk kan bemachtigen waar nog vele generaties van kunnen genieten.

Furnishh zit aan het Meubelplein 3 in Leiderdorp (WOOON Boulevard). Zaterdag geopend van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 22.00 uur.