Jij en je partner uit elkaar? Let op met je belastingaangifte

Vincent van Engelen is gescheiden en kan daarover meepraten. “Na de scheiding heb ik uiteindelijk weer een eigen huis gekocht, maar voordat ik zover was, ging er behoorlijk wat water door de Rijn. Wie krijgt ons oude huis? En hoe verdelen we de lasten van de hypotheek? Als je geen fiscaal partner meer bent, maar wel bent geweest, dan ontstaan er vragen. En als je opeens niet meer on ‘speaking terms’ bent, zeg maar gerust ‘als het oorlog is’, dan kan het heel vervelend worden. Je kunt dan namelijk geen redelijke en aanvaardbare afspraken meer maken over hoe je het samen netjes af kunt handelen. En je houdt met veel zaken helemaal geen rekening.”

De Belastingdienst realiseert zich dat een relatiebreuk er flink in kan hakken en dat veel mensen niet direct stilstaan bij de gevolgen voor de belastingaangifte. De Belastingdienst stuurt daarom brieven naar burgers met een eigen woning, waarvan zij weten dat die die het afgelopen jaar uit elkaar zijn gegaan en verwijst hen naar de webpagina over scheiden. “Voor deze mensen kan een eigen woning in de aangifte een struikelblok zijn en dat zorgt vaak voor ongewilde en onnodige fouten. Je kunt als je in 2018 uit elkaar bent gegaan dat jaar nog als fiscaal partner samen aangifte doen”, vermeldt de Belastingdienst in de brief. Partners moeten die keuze in de aangifte aanvinken.

Als Vincent terugkijkt op zijn belastingaangifte zegt hij: “Mijn ex en ik hebben het destijds helemaal verkeerd aangepakt. We kwamen er onderling volstrekt niet uit en door gebrek aan communicatie hebben we aanvankelijk beiden voor 100% de hypotheekrente als aftrekpost opgevoerd. Mijn advies zou echt zijn: leg als je uit elkaar gaat vast hoe jullie omgaan met belangrijke zaken. En blijf hierover communiceren. Onderling met elkaar of eventueel met hulp van iemand anders.”

Niet alleen voor mensen die uit elkaar gaan kan het doen van aangifte anders worden. Iedereen bij wie de persoonlijke situatie is gewijzigd, doet er verstandig aan extra alert te zijn bij het doen van de aangifte. Indien nodig met hulp van een fiscaal - of maatschappelijk dienstverlener of een bekende.

Als je in 2018 een huis hebt gekocht, iets aan je hypotheek hebt veranderd of uit elkaar bent gegaan, kijk dan op de website van de Belastingdienst onder het kopje ‘eigen woning’ om te zien welke gevolgen dat heeft of kan hebben voor je aangifte.

Voor wie goed voorbereid wil zijn op het doen van belastingaangifte is er de website www.belastingdienst.nl/aangifte

