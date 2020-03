Wie is volgens jou de beste kapper van 2020? Stem en win!

Vorig jaar was de Goudse Denise van de Leur van Haarstudio Denise voor de derde keer genomineerd voor de publieksprijs: de Consumer Award. De genomineerden voor die prijs worden uitgekozen door een vakjury, maar daarna is het zaak stemmen van het publiek te verzamelen.

In extase

Denise: “Sociale media schakelde ik in. En familie, vrienden, klanten, kennissen, kennissen van kennissen: ik heb alle zeilen bijgezet om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Tijdens de avond van het gala was ik redelijk relaxed, maar toen de Consumer Award uitgereikt zou worden, kreeg ik het toch behoorlijk warm! Op het moment dat ik mijn naam hoorde, was ik in extase. Ik geloof dat ik nog net niet naar het podium ben gerend. In de speech die ik daar mocht houden, vergat ik van de zenuwen de mensen die op mij hadden gestemd te bedanken, haha. Geen zorgen: dat heb ik achteraf goed gemaakt!”

Wees erbij!

Dit jaar vindt het gala plaats op 19 april in Studio21 in Hilversum. Met Rick Brandsteder als presentator en een optreden van Gerard Joling, kan het niet anders dan een feestje worden. En jij kan daarbij zijn! Breng je stem uit op een van de vierentwintig genomineerden (zie de foto hieronder) en maak kans op prijzen zoals 3x2 VIP-kaarten voor het gala t.w.v. € 425,- of een van de 10 haarcosmeticapakketten van Schwarzkopf Professional!

Tips

Een stem-tip van Consumer Award-winnares van 2019, Denise: “De allermooiste foto zou moeten winnen. Let bij het stemmen op het kapsel, maar ook op de styling, de make-up en de setting van de foto. Dat is allemaal van belang - zo kan de beste kapper winnen. Wat een kapper een goede kapper maakt? Kennis van zaken. Je hoeft geen crazy kapsels te maken om indruk te maken. Laagjes die op de juiste manier zijn geknipt of een kleur die precies op de goede manier is gebruikt, kunnen net zo speciaal zijn. Bij een echt goede kapper loop je als klant - ongeacht wat er precies met je haar is gebeurd - naar buiten alsof je Beyoncé bent.”

Zo kun je stemmen

Breng voor 10 april je stem uit op coiffureaward.nl/stemenwin en vul je gegevens in. Stemmen via sms kan ook: sms CA -spatie- nummer beeld naar 4004 (€0,80 p.o.b. plus de kosten van het gebruik van je mobiele telefoon).