Oplossing voor ondernemers na revolutie bij banken

Wie bijvoorbeeld een bedrijfspand wil kopen of een woning voor de verhuur, krijgt steeds vaker nul op het rekest. Het is door veranderde wet- en regelgeving voor banken lastiger en financieel minder interessant om hiervoor geld te verstrekken. Maar ondernemers zijn creatief en blijven zoeken naar mogelijkheden.

Zij hebben in groten getale alternatieve investeringsvormen ontdekt. “Dat is echt een volwassen markt aan het worden. We lopen hierin nog wel achter op bijvoorbeeld Amerika, maar het aantal niet-bancaire financieringen groeit en groeit,” zegt Annemieke Schoonderwoerd.

Zij is een van de drie oprichters van Mogelijk Vastgoedfinancieringen, het adres voor bankvrije vastgoedfinanciering tot een half miljoen euro.

“We krijgen momenteel 150 aanvragen per week binnen en zijn in amper drie jaar tijd gegroeid naar 18 medewerkers. We zijn inmiddels te groot geworden voor ons pand. Daarom wordt er hard gebouwd aan een nieuw kantoor.”

Mogelijk is het platform dat investeerders samenbrengt met ondernemers die commercieel vastgoed willen aanschaffen en daarvoor bij de bank geen lening krijgen. “En dat heeft vaak helemaal niets met die ondernemer te maken, maar alles met de revolutie in bankenland. Door hogere kosten en strengere eisen is het financieren van commercieel vastgoed voor hen minder interessant geworden. De Rabobank is er al helemaal mee gestopt.”

Veel liquiditeit

De leemte die hierdoor is ontstaan, wordt opgevuld door Mogelijk. “We hebben nu rond de 500 investeerders”, zegt Schoonderwoerd. “En dat worden er nog veel meer, want als wij een kennissessie organiseren dan komen daar zo’n zestig potentiële investeerders op af die allemaal blij naar huis gaan. Het zijn veelal oud ondernemers die iets met hun geld willen doen, maar geen gedoe willen. Er is heel veel liquiditeit op de markt vanwege de lage rente bij de banken. Wij regelen alles en de investeerder krijgt het rendement en het eerste hypotheekrecht als onderpand. We maken twee partijen blij; de investeerder en de ondernemer die toch zijn droompand kan kopen.”

De rente van een lening schommelt, afhankelijk van het pand, tussen de 4,95 en 6,5%. Dat klinkt vrij hoog, zeker ten opzichte van een hypotheek bij een bank. “Maar dit is het rentepercentage waar beide partijen zich in kunnen vinden. Hierin komt de markt samen,” zegt Schoonderwoerd.

Maarten Rövekamp is een van de andere oprichters van Mogelijk. Hij legt uit dat ondanks de hogere rente de maandlasten regelmatig juist lager zijn dan bij een bank. “Een bank vraagt om een snelle aflossing. Bij ons los je relatief weinig af en daardoor zijn je maandelijkse lasten toch nog minder. Overigens kun je altijd boetevrij extra aflossen als je dat wilt.”

Goed screenen

Iedere dinsdag is het D-day bij Mogelijk. “Die dag bieden we de financieringsaanvragen bij de investeerders aan en krijgen zij twee uur de tijd om die door te nemen. Je ziet dan echt zo’n klokje teruglopen”, vertelt hij. “Tussen de 80 en 90% van de panden wordt die dag meteen gefinancierd. Voor de andere is wat meer tijd nodig, maar het lukt altijd. Dat komt omdat wij van tevoren goed screenen of een pand en de ondernemer geschikt zijn. Hoe groot is de kans op leegstand? Is er alternatieve aanwendbaarheid? Is er voldoende eigen geld? Wij gaan altijd uit van het slechtste scenario. Als dat echt gebeurt, moet het met de gelden van de investeerder goed kunnen komen door de waarde van een pand.”

Het klinkt allemaal vrij ideaal. Waarom is er dan toch langdurig met scepsis gekeken naar alternatieve financieringsvormen? “Onbekend maakt onbemind”, zegt Schoonderwoerd resoluut. “Als je hier nog nooit mee te maken hebt gehad, dan verdiep je je er helemaal niet in natuurlijk. Maar in Amerika wordt meer dan de helft van het commercieel vastgoed alternatief gefinancierd. In Nederland zullen de komende jaren ook steeds meer ondernemers hun pand bankvrij laten financieren.”

Wie meer wil weten over Mogelijk, kan terecht op de website. Daar is ook meer te lezen over zakelijke hypotheken.